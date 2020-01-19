Vali Karaloğlu, ‘Türkler Geliyor’ filmini izledi

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın üstlendiği, yönetmenliğini ise Kamil Aydın'ın yaptığı 'Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı' filmini izledi.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, geçtiğimiz 17 Ocak’ta gösterime giren ve İstanbul'un fethinin ardından 'Kızıl Elma'yı Roma olarak belirleyen Fatih Sultan Mehmet'in Avrupa'daki kararlı ilerleyişini, sultana ölümüne bağlı en seçkin savaşçı birlikleri olan cesur akıncılarının Balkan coğrafyasındaki maceralarını konu alan 'Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı' filmini izledi. Karaloğlu'na, Garnizon Komutanı Piyade Albay Tuncay Polat, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanı Albay Sezai Özkurt, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan'da eşlik etti.

Film bitiminin ardından açıklamada bulunan Karaloğlu, " Son dönemde yapılan en iyi filmlerden. Yapımcı Mehmet Bozdağı tebrik ediyorum son dönemdeki tarihi diziler bakımından hem de ve tarihi olayların sinemaya aktırımı bakımından önemli işlere imza atıyor. filmin senaryosu da güçlüydü. Adaletin Kılıcı, evet 1000 yıldır bu topraklarda bu coğrafyada mazlumun hakkını almak zalimin yanında mazlumun hakkını komamamak için mücadele ediyoruz" dedi.

Antalya’nın fethinin de mazlumun ahını koruma amaçlı olduğunu hatırlatan Vali Karaloğlu, "1207 yılında Antalya'ya Selçuklu Sultanı Gıyaseddin keyfi olarak gelmedi. Antalya limanında Mısırlı müslüman tüccarların gemilerine , mallarına el konulmuş meydan okunmuştu. Bu, Konya'daki sultanınıza gelip malları geri alsın diye meyan okumaktı. Bugünkü senaryoya benzer aslında. Gıyaseddin, o mazlum müslüman tüccarların hakkını alabilmek için Antalya'ya geliyor ve fethediyor. Bu topraklardaki bütün mücadele adaleti hakim kılmak, mazlumun hakkını almak, zalime de dur demek için. Bu gün de Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak albayrağımızla bu mücadeleyi hem Türkiye sınırları içinde he gönül coğrafyasında vermeye devam ediyoruz." dedi.

ANTALYA 19 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:37

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