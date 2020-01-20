Vefat eden Rahşan Ecevit'in isteği yerine getirilecek

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

-

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un bugün renklerine bağladığı Sinan Gümüş, sağlık kontrolünden geçti. 5 yıl boyunca Galatasaray'da top koşturan sağ kanat oyuncusu Sinan Gümüş, geçen sezon İtalya'nın Genoa takımına transfer olmuştu. Antalyaspor'un resmi sağlık sponsoru Memorial Antalya Hastanesi'nde detaylı kan tetkikleri yapılan Sinan Gümüş, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. 26 yaşındaki futbolcunun sağlık kontrolleri, akciğer, efor, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.

ANTALYA 20 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:37

GÜNEŞ 08:01

ÖĞLE 13:13

İKİNDİ 15:53

AKŞAM 18:15

YATSI 19:34

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.