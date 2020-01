Konyaaltı sahil projesi ihalesi iptal edildi

Antalya Büyükşehir Belediyesi önceki dönem yönetimi tarafından 3 bölge üzerinde toplam 788.449 m2 alan ve üzerindeki taşınmazlar için 29 Mart 2018 tarihinde kira ve işletme ihalesine çıkılan ve 20 Nisan 2018 tarihinde imzalanan sözleşme 8+10+10 yıl toplam 28 yıl olarak kiraya verilen Konyaaltı Sahil Projesi, Antalya Büyükşehir Belediyesi yeni yönetimi tarafından iptal edildi.

Antalya’nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nin kentlilerin ve kent dışından gelen konukların kültür alış verişi içinde nitelikli bir biçimde deniz, deniz sporları ve kıyıyı kullanmaları, sahilin Antalya kent kimliğinin zenginleşmesine katkıda bulunmasının yanı sıra özgün mekan tasarımı ve güzel sanatların teşvik edilmesi amacıyla 2014 yılında Mimarlar Odası’nın açtığı yarışma sonucu seçilmiş proje ile bütüncül bir şekilde yeniden inşaa edilmesinin hedeflendiği bilgisi paylaşılan açıklamada proje alanının 990.382 m2 dir. Proje alanında 33 adet büfe, beachpark içerisinde 41 adet olmak üzere toplam 74 adet yemeiçme ve alışveriş birimleri olarak ticari ünitetesislerden oluştuğu bilgisi paylaşılan açıklamada 19 Temmuz 2016 tarih 847 no’lu Antalya Büyükşehir Meclisi kararı ile YapİşletDevret modeli ile yapımı için Encümene yetki verildiği kaydedildi.

Açıklamada şöyle denildi: "17 Kasım 2016 tarihinde ve 19 Ocak 2017 tarihinde 129.471.934.TL inşaat maliyet bedeli ile 2 kez ihaleye çıkılarak YapİşletDevret modeline göre katılımcı bulunamamıştır. Bu ihalede güvenlik, temizlik, peyzaj gibi işletme giderleri yükleniciye aittir. 03 Mart 2018 tarih 450 no’lu Encümen kararı ile Meclis kararı olmaksızın YapİşletDevret modelinden vazgeçilerek Konyaaltı Sahil projesini Büyükşehir Belediyesi 2018 birim fiyatları ile 254.289.127.TL bedelle kendisi inşaa ettirmiştir.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Konyaaltı Sahil Projesinde 3 bölge üzerinde toplam 788.449 m2 alan ve üzerindeki taşınmazlar için 29 Mart 2018 tarihinde kira ve işletme ihalesine çıkmıştır.

İhale konusu büfe, yeme içme ve alışveriş ünitelerinin işletilmesi olmasına rağmen İhale şartlarına bakıldığında 8.1.k maddesi ile “son 10 yıl içinde Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli, toplamda en az 1500 yataklı beş yıldızlı otel veyahut 1. Sınıf tatil köyü işletmeciliği ve bunun yanı sıra yine son 10 yıl içinde 1618 sayılı yasa kapsamında A grubu Seyahat Acentası işletmeciliği yapmış olanlar teklif verebilir.” Denilerek iş ile ilgisi olmayan kısıtlayıcı bir engel konularak rekabet koşulları oluşturulmamış, (gerek Sayıştay gerekse İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişlerince de raporlanan) nitekim ihaleye tek ortak firma katılmıştır ve ihale Alkoçlar Seyahat Turizm ve Otelcilik A.Ş. Senatalya Turizm Seyahat Acentası Dış. Tic. Ltd. Şti. iş ortaklığına 20 Nisan 2018 tarihinde imzalanan sözleşme ile 8+10+10 yıl toplam 28 yıl olarak verilmiştir.İhaleyi alan firma büfe, yiyecek içecek, alışveriş ünitelerini kendisi işletmeyip, tamamını alt kiracılara kiralamıştır."

Sözleşme kapsamında vaziyet planında belirlenen alanlara, kiracılar tarafından Büyükşehir Belediyesinin ikaz, ihtar ve uyarılarına rağmen uyulmadığı, işgaller ve aykırılıklarla fazladan alan kullanılarak sözleşmeye uyulmadığı, ayrıca yerel seçim tarihinden iki gün önce 29.03.2019 tarihli proje tadilatı ile 74 olan ünite sayısı 87’ye çıkarıldığı bilgisi verilen açıklamada vaziyet planında yer alan ve ihale/proje sınırı içerisinde bulunan alanın bütününde yaya ve araç yolları, otoparklar, meydanlar, yeşil alanlar, halkın kullandığı tüm alanlar, wcduş alanları ve diğer tüm kamusal alanların temizlik, güvenlik, bakım, peyzaj işi ve bu işlere ilişkin tüm giderler (elektrik, su, abonelik, malzeme personel vs) Belediye tarafından karşılandığı kaydedildi.

Açıklama şöyle devam etti: "Gelinen noktada; Antalya Büyükşehir Belediyesi; 1Bu projeye 2018 birim fiyatlarına göre 254.289.127.TL harcamıştır.

2İşletme giderleri olarak (temizlik, güvenlik, bakım, peyzaj işi ve bu işlere ilişkin tüm giderler elektrik, su, abonelik, malzeme, personel vs) olarak 2018 yılında 4.486.266.TL, 2019 yılında 14.973.027.TL olmak üzere bugüne kadar toplam 19.459.293.TL harcamıştır.325.Temmuz.2016 tarihinde Defterdarlıkla yapılan protokol gereği alanın tamamı için Devlet Hazinesi adına Antalya Defterdarlık Makamına ve Vakıflara yıllık 20162017 yılı için 4.4498.035.TL, 20172018 yılı için 5.187.399.TL 20182019 yılı için 6.853.854.TL kiralama bedeli olarak bugüne kadar toplam 16.539.288.TL ödenmiştir.Kiracı Alkoçlar Seyahat Turizm ve Otelcilik A.Ş. Senatalya Turizm Seyahat Acentası Dış. Tic. Ltd. Şti. iş ortaklığı Antalya Büyükşehir Belediyesine;12018 yılı için 8.500.000.TL, 2019 yılı 11.019.400.TL yıllık kira bedeli, 2Beach park revize protokol bedeli olarak 776.035.TL, Akdeniz Bulvarı revize protokol bedeli olarak 422.071. TL,3Sözleşme gereği kira bedeli üzerinden yüzde 2 hasılat bedeli olarak 170.000.TL, alt kiracı hasılat payı olarak 91.958.TL olmak üzere, toplam bugüne kadar 20.979.465.TL ödemiştir."

Antalya Büyükşehir Belediyesi 2018 birim fiyatlarına göre 254.289.127.TL ile birlikte, ayrıca işletme gideri olarak toplam 19.459.293.TL, Defterdarlığa ve Vakıflara 16.539.288.TL olmak üzere bugüne kadar toplam 35.998.581.TL ödeme yaptığı, bunun karşılığında kiracıdan bu güne kadar 20.979.465.TL aldığı, belediyenin yapımı için ödediği yatırım bedeli olan 254.289.127.TL dışında bugüne kadar 15.019.116.TL zarar ettiğinin tespit edildiği bildirilen açıklamada şöyle tamamlandı: "Kiracının hiç yatırım bedeli ödemeden sadece alt kiracılardan kira topladığı, Belediyenin temizlik, güvenlik, bakım, peyzaj işi ve bu işlere ilişkin tüm giderler elektrik, su, abonelik, malzeme, personel vs giderleri üstlendiği, bundan sonraki süreçte kalan 6yıl+10yıl+10yıl toplam 26 yıl bu zararın katlanarak artacağı düşünüldüğünde Belediyemizde telafi edilemeyen zararlar oluşması kaçınılmazdır. Bu durumda ihale şartları, sözleşme şartları sağlanmadığından ve Belediyede telafisi olmayan kamu zararı oluştuğundan ihale ve sözleşme iptal edilmiştir. Şu an alt kiracıların da mağdur olmaması için sözleşme süresi sonuna kadar haklarının korunması Belediye ve Antalya halkının menfaatleri gözetilerek yeniden ihale yapılması gerekmektedir."

