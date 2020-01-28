Aksu’da kanalizasyon çalışması sürüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Aksu’da kanalizasyon çalışması sürüyor

İHA

Aksu ilçesinin en önemli ihtiyaçlarından biri olan kanalizasyon altyapısı için Büyükşehir Belediyesi'nin Kasım ayında başlattığı çalışmalar sürüyor. Çalışmaların 2021 yılında tamamlanması öngörülürken, altyapısı tamamlanıp işletmeye alınabilecek durumda olan kısımlar proje bitmeden devreye sokulacak.

Aksu’da kanalizasyon çalışması sürüyor

Aksu ilçesinin en önemli ihtiyaçlarından biri olan kanalizasyon altyapısı için Büyükşehir Belediyesi’nin Kasım ayında başlattığı çalışmalar sürüyor. Çalışmaların 2021 yılında tamamlanması öngörülürken, altyapısı tamamlanıp işletmeye alınabilecek durumda olan kısımlar proje bitmeden devreye sokulacak.
ASAT tarafından yürütülen 13 kilometrelik proje kapsamında Aksu içinde ve Kundu’da olmak üzere 2 ayrı koldan atık su kolektör ve kanalizasyon şebeke inşaatı yapılıyor. Projenin Aksu merkezindeki kısmı için Macun ve Barbaros mahallelerine 200 ve 800 milimetre çapları arasında değişen yaklaşık 20 kilometrelik kolektör ve şebeke hattı imal edilecek. Halen sahada sürdürülen çalışmalar kapsamında şu ana kadar Çalkaya Mahallesi’ne 800 metre, Barbaros Mahallesi’ne 900 metre uzunluğunda hat döşendi.
Yaklaşık 2 yıl sürmesi beklenen çalışma ile ilgili Aksu’da yaşayan vatandaşları sevindirecek olan bilgi ASAT Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından verildi. Yapılan açıklamada, projenin tamamen bitmesinin beklenmeyeceği ve devam eden çalışmalarda altyapısı tamamlanıp işletmeye alınabilecek durumda olan kısımların hemen devreye sokulacağı belirtildi. Böylece 2021 sonu beklenmeden projedeki ilerleme durumuna göre uygun yerlerde Aksulular yeni kanalizasyon şebeke hattından yararlanmaya başlayabilecek.

ANTALYA

28 Ocak 2020 Salı

  • İMSAK 06:34
  • GÜNEŞ 07:56
  • ÖĞLE 13:15
  • İKİNDİ 16:00
  • AKŞAM 18:24
  • YATSI 19:41
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Antalya'da trafik kazası: 3 yaralı
YEREL HABERLER Antalya'da trafik kazası: 3 yaralı
Karamanlar, Orhan ve Gözübüyük yolu yapılıyor
YEREL HABERLER Karamanlar, Orhan ve Gözübüyük yolu yapılıyor
EKPSS için engelli bireylere Matematik ve Türkçe kursu verilecek
YEREL HABERLER EKPSS için engelli bireylere Matematik ve Türkçe ...
Koronavirüs, dünyada 106 can aldı
YEREL HABERLER Koronavirüs, dünyada 106 can aldı
71 yaşında ehliyeti aldı Torunu yaşındakilerle girdiği ehliyet sınavını kazandı
YEREL HABERLER 71 yaşında ehliyeti aldı Torunu yaşındakilerle ...
Güllük Caddesi’nin asfaltı yenilendi
YEREL HABERLER Güllük Caddesi’nin asfaltı yenilendi
Kepez’de madalya sevinci
YEREL HABERLER Kepez’de madalya sevinci
Atay Uslu başpehlivan Orhan Okulu ile altyapıyı konuştu
YEREL HABERLER Atay Uslu başpehlivan Orhan Okulu ile altyapıyı ...
Depremzede kedi, Antalya'da tedavide
YEREL HABERLER Depremzede kedi, Antalya'da tedavide
Muratpaşa Üç Kapılar’la EMİTT’te
YEREL HABERLER Muratpaşa Üç Kapılar’la EMİTT’te
Konyaaltı Belediyesinden sıcak asfalt
YEREL HABERLER Konyaaltı Belediyesinden sıcak asfalt
İbradı, süt toplama merkeziyle yıllık 1,5 milyon TL kazanç sağladı İbradı tarımla kalkınacak İbradı Kaymakamı Mevlana Kürkcü: " Güncel rakamlarla ilçe ekonomimize süt üreticiliğinin katkısı en az 3 milyon TL dolaylarına ulaşacaktır"
YEREL HABERLER İbradı, süt toplama merkeziyle yıllık 1,5 milyon TL ...
Depremzede kedi 'Toros' Antalya'da sıcak yuvasına kovuştu 10 saatlik yolculuğun ardından itfaiye ekipleriyle Antalya'ya getirilen 3 yaşındaki mixs cinsi erkek kediye 'Toros' ismi verildi Hayati tehlikesi bulunmayan kedi tedavisin ardından büyükşehir belediyesinde yaşayacak Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek: "Adını ‘Toros’ koyduk, belediyemizin her şeyi olacak, hayvanseverlerimiz endişelenmesin"
YEREL HABERLER Depremzede kedi 'Toros' Antalya'da sıcak yuvasına ...
Avokadoyu hastalık vurdu rekolte 5'te bir oranında düştü Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde avokado bahçelerde baş gösteren kabuk biti ve mantar hastalığı ağaçları kurutunca, avokado rekoltesi 5’te bir oranında düştü
YEREL HABERLER Avokadoyu hastalık vurdu rekolte 5'te bir oranında ...
Başkan Tütüncü deprem bölgesinde
YEREL HABERLER Başkan Tütüncü deprem bölgesinde
Muratpaşa'dan 5 kamyon Elazığ'a ulaştı
YEREL HABERLER Muratpaşa'dan 5 kamyon Elazığ'a ulaştı
Başkan Uysal: "Depreme hazırlıklı olmalıyız, amatör telsizcilik yaygınlaşmalı"
YEREL HABERLER Başkan Uysal: "Depreme hazırlıklı olmalıyız, amatör ...
Kırkgöz Döşemealtı Belediye Spor Play-Off ilk maçında fark attı
YEREL HABERLER Kırkgöz Döşemealtı Belediye Spor Play-Off ilk maçında ...
Kepez’in araçları dezenfekte ediliyor
YEREL HABERLER Kepez’in araçları dezenfekte ediliyor
Alkollü elektrikli bisiklet sürücüsü kazanın ardından bisikletini alıp gitti Trafik ekiplerinin takibi sonucunda bisikletini de getiren sürücü korkup kaçtığını söylerken yapılan kontrolde 0.33 promil alkollü olduğu belirlendi
YEREL HABERLER Alkollü elektrikli bisiklet sürücüsü kazanın ardından ...
Peluş oyuncağını depremzede çocuklara gönderip arkasından el salladı Minik Ömer en sevdiği oyuncağını depremzede kardeşlerine gönderdi Kaş’tan depremzedelere 4 tır dolusu yardım
YEREL HABERLER Peluş oyuncağını depremzede çocuklara gönderip ...
Turizmde dijital pazarlamayla tur operatörlerine bağımlılık azalacak
YEREL HABERLER Turizmde dijital pazarlamayla tur operatörlerine ...
Antalya iş dünyası Elazığ için seferber oldu
YEREL HABERLER Antalya iş dünyası Elazığ için seferber oldu
71 yaşında ehliyet aldı, 'Utanıyordum' dedi
YEREL HABERLER 71 yaşında ehliyet aldı, 'Utanıyordum' dedi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X