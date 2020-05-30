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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalyalı teknecileri 1 Haziran heyecanı sardı

DHA

Antalyalı teknecileri 1 Haziran heyecanı sardı

<br>Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'daki tekne ve yat sahiplerini 1 Haziran heyecanı sardı. Tekneciler, kendilerine koronavirüs önlemi kapsamında şu ana kadar herhangi bir kural bildiriminde bulunulmamasına rağmen, sektörün kendi içerisinde her türlü önlemi aldığını söyledi.<br>Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın deniz turizmi, balıkçılığı ve taşımacılığı ile ilgili sınırlamaların belirlenen kurallar dahilinde kaldırıldığını açıklamasının ardından, Antalya'da tekne ve yat sahipleri müşterilerini bekliyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında 24 Mart 2020 tarihinde faaliyetleri durdurulan tekne ve yatçılara, 1 Haziran 2020 tarihinden itibaren faaliyetlerine tekrar başlama izni verildi. Kaleiçi yat limanında tekne ve yatları bulunan esnaf, personeline işbaşı yaptırdı.<br>ESNAFIN SORUNLARI BÜYÜK<br>Deniz Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Hanifi Demirkıran, ekmeklerinin denizde olduğunu belirterek, "İnşallah 1 Haziran'da başlayacağız. Bütün hazırlıklarımız tamam. Yalnız bizim burada çok büyük bir kaybımız var. Biz denizciler olarak zaten 6 ay çalışıyoruz. 6 ayın 3 ayı gitti. Bu 3 ayın içerisinde biz işçiye mi çalışacağız? Kendimize mi çalışacağız? Kiraya mı çalışacağız? Onu da bilmiyoruz" dedi.<br>TEKNELER DENİZE HAZIR<br>Her kış teknelerini bakım için karaya çıkardıklarını sözlerine ekleyen Hanifi Demirkıran, şöyle konuştu: "Bu kış teknelerimize büyük bakımlar yaptık. Ben şahsım olarak 200 bin TL masraf ettim. Teknemi buraya getirdim. İnşallah işler olur diye beklerken bu kez pandemi çıktı. Bu sorun sadece bizim sorumuz değil. Tüm dünyanın sorunu. Buna yapacak bir şeyimiz yok. Devletimiz bu konudaki önlemleri en iyi şekilde alıyor. Ama bizim burada çalıştığımız 6 aylık dönemin, 3 ayı gitti. Yüklü kiralarımız var. İşçilerimiz var. Borçlandığımız sektörler var. Bunları nasıl yapacağız, henüz hiçbirini bilmiyoruz. Bilmediğimiz için yarın adına da bir şey konuşamıyoruz. 1 Haziran'da inşallah işler açılır. Teknelerimiz hazır. İşler güzel olur diye bekliyoruz."<br>'NE İSTENİRSE YAPACAĞIZ'<br>Kendilerine teknede uyulması gereken kurallarla ilgili henüz bir bildirimde bulunulmadığını da sözlerin ekleyen Demirkıran, "Evet biz kurallara uyacağız. Çünkü kurallara kendimiz için uymamız lazım. Ülkemiz için uymamız lazım. Kendi insanlarımız için uymamız lazım. Buna uymam veya uyamam demek yanlış olur. Zaten biz hazırlıkların çoğunu da yaptık" dedi.<br>Kaleiçi Yat Limanı Kooperatif Başkanı Abdullah Demircan ise, 15 Mart tarihinde sezona hazırlanırken pandeminin çıktığına işaret ederek, şunları söyledi:<br>"Pandemi olayı olunca çok zor durumda kaldık. Zaten 6 ay çalışıyoruz. 3 ayı gitmiş oldu. Bu son kalan 3 ayda da artık teknelerimizin bakım parasını mı çıkartırız? Eleman parası mı? Kira mı? Gerçek anlamda baya bir sıkıntı yaşayacağız gibi görünüyor. Kurallara gelince; pandemi ile yatıp kalktığımız için her yerde uygulanan kurallardan haberimiz var. Ona göre de tedbirlerimizi almış durumdayız. 1 Haziran'da açılacağımız söyleniyor ama bize ulaşan bir yazı henüz yok. Tam olarak ne olacağını bilmiyoruz. Fakat bizden ne istenirse onları yapacağız. Yapmak zorundayız. Turizmde gerçek anlamda zor bir süreç bizi bekliyoruz. Önümüz kış, tekrar aynı şeyleri yaşayacağız. Burada devletimizden biraz daha destek ve yardım bekliyoruz. Çünkü devletin desteği ve yardımı olmaz ise mümkün değil, turizmde çalışıp da özellikle yatçılık yapan hiçbir arkadaş ayakta kalamaz."DHA-Genel Türkiye-Antalya Süleyman EKİN<br>2020-05-30 11:07:23<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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