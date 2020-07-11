Antalya Oyuncak Müzesi Yaz Etkinlikleri başladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Oyuncak Müzesi, yaz etkinlikleri kapsamında Kaleiçi Yat Limanı Tiyatrosu’nda sahnelenen “Ayan Beyan Doğaçlama” oyunu izleyenleri eğlendirdi.

Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığı’na bağlı Antalya Oyuncak Müzesi, pandemi sürecinde ara verilen kültür sanat faaliyetlerinin canlanmasına katkıda bulunmak amacıyla yaz etkinlikleri düzenliyor. Baküs Sahne &Atölye ve Kırmızı Kalem Sanat işbirliği ile Kaleiçi Yat Limanı Açıkhava Tiyatrosu’nda gerçekleştirilen etkinlikler “Ayan Beyan Doğaçlama” tiyatro oyunu ile başladı. Kırmızı Kalem Tiyatro Topluluğu tarafından sahneye konulan “Ayan Beyan Doğaçlama” sadece seyircilerin yönelimleriyle belirlenen konu ve anahtar kelimeler eşliğinde, yine seyircilerin seçtiği oyuncularla oynandı. Doğaçlama komedi oyunu izleyenlere kahkaha dolu bir akşam yaşattı.

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