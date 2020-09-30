İbradı’da cami çatısı onarıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, İbradı’nın Düzlen Mahallesi Camisi’nin eskiyen çatısını yeniliyor. Ayrıca İbradı’da Tıbbi Aromatik Bitkiler Projesi kapsamında 10 dönüm arazi çit telle çevrildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, İbradı Belediyesi işbirliği ile Düzlen Mahallesi’nde yağmur ve kardan dolayı çatısı akan Düzlen Cami’nde tadilat çalışması başlattı. Büyükşehir Belediyesi tarafından caminin eskiyen çatısı onarılırken, kiremitler, yenileri ile değiştiriliyor.

Aromatik bitkiler yetiştirilecek

Öte yandan, Antalya Büyükşehir Belediyesi, İbradı’da yürütülen Tıbbı ve Aromatik Bitkiler Projesi’ne çit teli desteği verdi. Projenin uygulanacağı 10 dönümlük arazi, yetişecek bitkilere yabani hayvanların zarar vermemesi için çit teli ile çevrildi. Arazide başlangıç olarak ada çayı, kekik ve lavanta fideleri yetiştirilmesi hedefleniyor.

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