Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 6 - A. Hatayspor: 0 (Maç sonucu)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Süper Lig’in 4. haftasında Aytemiz Alanyaspor, A. Hatayspor’u konuk etti. Mücadele ev sahibi takımının 60’lık üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

61. dakikada orta sahadan Salih'in ortasında ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kalan Bareiro'nun şutunda kaleci Munir gole izin vermedi.

67. dakikada Alanyaspor yarı sahasında topu kapan Davidson tek başına Hatayspor ceza sahasına kadar geldi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Davidson topu ağlarla buluşturdu. 50

78. dakikada gelişen Alanyaspor atağında orta sahada Berkan’ın uzun pasında topla buluşan Babacar, ceza sahasına girerek pasını aktardı. Altıpas içinde yer alan Davidson, sert bir vuruşla topu filelere gönderdi.60



Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Atilla Karaoğlan x, Volkan Ahmet Narinç x, Murat Tuğberk Curbay x,

Alanyaspor: Marafona xx, Steven Caulker xxx, Giorgos Tzavellas xxx, Francois Moubandje xx (Ahmet Gülay dk. 75 x), Juanfran xxx, Efecan Karaca xxx, Anastasios Bakasetas xxx (Efkan Bekiroğlu dk. 75 x), Davidson xxxx (Mustafa Pektemek dk. 82 x), Manolis Siopis xxx, Salih Uçan xxx (Berkan Kutlu dk. 68 x) Adam Bareiro xxx (Khouma Babacar dk. 68 x)

Yedekler: Ufuk Ceylan, Fatih Aksoy, Ceyhun Gülselam, Hasan Ayaroğlu, Tayfur Bingöl

Teknik Sorumlu: Semih Tokatlı

Hatayspor: Munir Mohamedi xx, Yusuf Abdioğlu xx, Pablo Santos xx, Mesut Çaytemel xx, Strahil Popov xx, Gökhan Karadeniz xx (Aaron Boupendza dk. 71 ?), Rayane Aabid xx, Helder Barbosa xx (Babajide Akintola dk.46 x), Isaac Sackey xx (Abdurrahman Canlı dk. 63 x), Selim Ilgaz xx (Ruben Ribeiro dk. 46 x), Mame Diouf xx (Mirkan Aydın dk. 71 ?)

Yedekler: Akın Alkan, Soner Örnek, JeanClaude Billong, Alexandros Katranis, Burak Çamoğlu

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Goller: Anastasios Bakasetas (dk. 19), Davidson (dk. 23, 67 ve 78), Bareiro (dk. 35), Moubandje (dk. 45+2) (Alanyaspor)

Sarı kartlar: Efecan Karaca, Salih Uçan (Alanyaspor), Rayane Aabid, Pablo Santos, Babajide Akintola (Hatayspor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.