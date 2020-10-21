Sulama kanalına düşen keçiyi itfaiye kurtardı

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Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalına düşen keçi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak, sahibine teslim edildi.

Kepez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Şelale Caddesi'nde sabah saatlerinde otlaması için araziye bırakılan keçi, DSİ'ye ait sulama kanalına düştü. Keçinin sahibi Esra Özkan, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kanala giren itfaiye ekipleri, keçiyi düştüğü yerden çıkararak sahibine teslim etti. Keçisine kavuşan Esra Özkan, ekiplere teşekkür etti.DHA-Genel Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI

2020-10-21 14:19:46



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