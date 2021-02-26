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Antalyaspor, 6 yıldır yenemediği Başakşehir'i mağlup etmek istiyor

DHA

Antalyaspor, 6 yıldır yenemediği Başakşehir'i mağlup etmek istiyor


Adem AKALAN / ANTALYA,(DHA)Fraport TAV Antalyaspor, ligde 22, toplamda 31'inci kez rakip olacağı Medipol Başakşehir'e karşı 10 maçtır galip gelemezken, en son galibiyetini 6 yıl önce aldı. Kırmızı-beyazlı takımda zorlu maç öncesi Hakan Özmert kart cezası, Ufuk Akyol ise sakatlığından dolayı forma giyemeyecek.Spor Toto Süper Lig'de 10 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Fraport TAV Antalyaspor'da tek hedef, cumartesi günü sahasında oynayacağı Medipol Başakşehir maçında yenilmezlik serisini 11'e çıkarmak. Akdeniz ekibi ile İstanbul temsilcisi ligde 22, toplamda ise 31'inci kez birbirlerine rakip olacak. Akdeniz ekibi bu maçlarda 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 16 yenilgi elde etti. Süper Lig'de oynanan 21 mücadelede ise kırmızı beyazlılar 6 galibiyet, 2 beraberlik, 13 de yenilgi alarak sahadan ayrıldı.ANTALYA'DA BAŞAKŞEHİR ÜSTÜN
İki takım arasında Antalya'da oynanan 14 mücadelede Başakşehir'in üstünlüğü bulunuyor. Başakşehir, oynanan mücadelelerde 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 yenilgi ile sahadan ayrıldı. Medipol Başakşehir sezonun ilk devresinde İstanbul'da oynanan maçta 5-1 üstünlük sağlamıştı.ANTALYASPOR 26, BAŞAKŞEHİR 49 GOL ATTI
Antalyaspor ile Medipol Başakşehir arasında oynanan maçlarda taraftarlar 75 gol seyretti. Atılan gollerin 26'sını Akdeniz ekibi kaydederken, 49'u ise Medipol Başakşehir´den geldi. İki takım arasında oynanan 31 maçta ise en çok gol atılan mücadele bu sezonun ilk yarısında 6 gol atılan ve Medipol Başakşehir'in 5-1 galibiyetiyle sona eren mücadele olarak kayıtlardaki yerini aldı.ANTALYASPOR SON 10 MAÇTA KAZANAMIYOR
Fraport TAV Antalyaspor, Medipol Başakşehir ile oynadığı son 10 maçta galibiyet yüzü göremedi. Kırmızı beyazlılar 10 maçta sahadan sadece bir kez beraberlikle ayrılırken, 9 maçı ise kaybetti. Akdeniz temsilcisi İstanbul ekibine karşı en son 2015-2016 sezonunda oynanan ve 3-2 biten maçta galibiyet almayı başardı.4 İSİM SINIRDA
Akdeniz temsilcisinde Nuri Şahin, Boffin, Veysel Sarı ve Eren Albayrak, bu maçta sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta deplasmanda oynanacak Fenerbahçe maçında cezalı duruma düşecek.MUHTEMEL 11: Boffin, Bünyamin, Veysel, Kudryashov, Eren, Nuri, Doğukan, Gökdeniz, Fredy, Amilton, Orgill
Sakat: Ufuk
Cezalı: HakanDHA-Spor Türkiye-Antalya Adem AKALAN
2021-02-26 11:17:14

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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