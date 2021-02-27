Muratpaşa rövanşı aldı

Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımı, Süper Lig’in 16’ncı hafta maçında, İzmir deplasmanından galibiyetle ayrıldı. Ligde ilk yarıda oynana maçı bir sayı farkla kaybeden Muratpaşalı hentbolcular, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni 3127 mağlup etti.

Kadınlar Hentbol Süper Lig’inin 16’ncı hafta maçında deplasmanda İzmir Büyükşehir Belediyesi’yle karşı karşıya geldi. Celal Atik Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmayı Ahmet Koç ve Nedim Güneş hakem ikilisi yönetti. Ligin ilk yarısında kendi evinde oynadığı maçı bir sayı farkla kaybeden Muratpaşa, İzmir deplasmanındaki maça, iki as oyuncusu Cansu Akalın ve kaptan Diğdem Hoşgör’den yoksun çıktı. Kaptan, sakatlığı devam etmesine rağmen İzmir deplasmanında takımı yalnız bırakmadı ve yedek kulübesinden maçı heyecanla takip etti. Baştan sona üstün bir oyun sergileyen Muratpaşa, soyunma odasına 1410’luk üstünlükle gitti. Kadın hentbolcular ikinci yarıda, farkın kapanmasına izin vermedi ve maçtan 3127 galip ayrıldı. Muratpaşa’da maçın yıldızı 11 golle Eda Nur Kılıç oldu. Eda Nur’un ardından takımın en skorer oyuncusu 7 golle Beyzanur Türkyılmaz oldu.

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