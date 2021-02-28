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Cemil Meriç Kitaplığı’na ‘Onat Köşesi’ Kütüphanenin kapıları 19 Mayıs’ta açılıyor

İHA

Cemil Meriç Kitaplığı’na ‘Onat Köşesi’ Kütüphanenin kapıları 19 Mayıs’ta açılıyor

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Türk Ocakları Antalya Şubesi tarafından Cemil Meriç Kitaplığı’na bağışlanan birbirinden kıymetli eserin merhum Dr. Burhanettin Onat adına düzenlenecek ‘Onat Köşesi’nde kitapseverlerle buluşturulacağını söyledi.
Kepez Belediyesi’nin eski Dokuma Fabrikasına enerji sağlayan köhne trafo binasını restore ederek kütüphaneye dönüştürdüğü Cemil Meriç Kitaplığı’na bağışlar sürüyor. Binlerce bağışın ardından Türk Ocakları Antalya Şubesi tarafından da 1500 kitap bağışında bulunuldu. Türk Ocakları Antalya Şubesi Başkanı Abdullah Uysal, seçkin eserleri Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’ye teslim etti. Kitap bağışını makamında kabul eden Tütüncü, “Büyük bir heyecanla hemşehrilerimiz, kitap tutkunlarımız okumaya, öğrenmeye kıymet verenler kütüphanemize destek vermeye devam ediyorlar. Bugüne kadar 65 binden fazla eser kütüphanemize bağışlandı. Bundan dolayı bütün bağışçılarımıza, kitapseverlere ve kitap kurtlarına gönül dolusu şükranlarımı arz ediyorum. Bununla birlikte bu kütüphaneyi zihninde entelektüel bir çabanın gayretin önemli bir ocağı ve bucağı olarak tanımlayan da birçok arkadaşımız var. Burayı adeta bir araştırma ile ilgili laboratuar olarak tanımlayan arkadaşlarımız var. Bunlara da çok teşekkür ediyoruz. Yaptığımız işin aslında ne kadar kapsamlı, etraflı, geniş ve önemli bir iş olduğunun altını çizmek bakımından bu tespitler, bu tanımlamalar çok çok önemli. Bu kütüphanemize bambaşka bir yaklaşım geliştirenlerin başında da hiç şüphe yok ki; Türk Ocağı Antalya Şubemiz geliyor. Biz onlara çok teşekkür ediyoruz. Onlar gerçekten bir kitap tutkunu, gerçekten milli tarihin izlerini süren çok değerli ağabeylerimiz, üstatlarımız, hocalarımız… Türk ocağımızla birlikte, merhum belediye başkanlarımız, merhum milletvekillerimizden, Türk Ocağımızın Antalya Şubesi'nin de kurucusu merhum Dr. Burhanettin Onat ‘ı anacağımız bir çalışma bütününü onlarla birlikte takip ediyoruz. “ diye konuştu.

Kütüphaneye ‘Onat Köşesi’
Kütüphanede ‘Onat Köşesi’ oluşturulacağını da belirten Tütüncü, “Burhanettin Onat Kitaplığı’ da olacak. Dolayısıyla o kitaplıkta sergilenmesi bakımından 1500 kitaptan oluşan bir koleksiyonu bugün bize bağışladılar. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz, devamı da var dediler. O da bizi çok sevindirdi. Özellikle tarih araştırmalarına yönelik kaynak eseri kütüphanemize kazandıracaklar ve Burhanettin Onat köşesinde o da kitapseverlerin, tarih araştırmacılarının, tarihi doğru kaynaklardan doğru biçimde öğrenmek isteyenlerin başvuru noktalarından birisi olacak.” dedi.

Kütüphanenin kapıları 19 Mayıs’ta açılıyor
Kütüphanenin açılışının gençlik bayramında yapılacağını hatırlatan Tütüncü, “19 Mayıs 2021 günü hep birlikte, hep beraber büyük bir coşku ile heyecanla gelecek, kuşaklara ışık olma hüviyetini çoktan kazanmış bu kütüphanemizi kitapseverlerin, Antalya'nın dikkatine sunacağız. Türk Ocağımıza çok teşekkür ediyorum, onların geniş gönüllülükle devamında yapacakları çalışmaları çok daha önemsediğimi ifade etmek istiyorum. İnşallah birlikte, beraberce hem gençlerimize, hem de kadim değerlerimize, kadim şahsiyetlere hürmet babında önemli birlikteliklere, işlere imza atacağız.” diye konuştu.

Antalya’nın en zengin, güçlü kütüphanesi
Türk ocaklarının Türkiye’nin en eski sivil toplum kuruluşu olduğunu belirten Türk Ocakları Antalya Şubesi Başkanı Abdullah Uysal da, “Kültür hayatımızı zenginleştirmek için çalışan bir kuruluş olan Türk Ocakları 110’ncu hizmet yılında. Hedefimiz Türk gençliğinin kendi tarih ve kültürel değerlerini kazanmış olmaları… Onun için yerel yöneticilerimiz onlar kendi beldelerine parklar, yollar, köprüler yapıyorlar ama Hakan Başkanımız aynı zamanda gençlerimizin kültür hayatını zenginleştirmek adına da önemli bir hizmete imza atıyor. Biz bugün o hizmete Türk Ocağı olarak, şahitlik ediyor ve destekliyoruz. Bugün bize gelen ve kendi imkanlarımızla topladığımız az sayıda bir kitabı kütüphaneye bağışladık. Kitap akışları geldikçe, kütüphaneye aktaracağız. İnşallah kitap bakımından Antalya'nın en zengin, güçlü kütüphanesini orada oluşturacağız. Ben Sayın Başkanımıza; Antalya'nın kültür hayatına sağlamış olduğu bu güzel hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum.” dedi.
Türk Ocakları Antalya Şube Başkanı Abdullah Uysal, konuşmasının ardından bağışlanan kitapları Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’ye teslim etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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