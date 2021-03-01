Şizofren genç annesini bıçaklayarak öldürdü

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde şizofreni hastası olduğu ileri sürülen genç, annesini bıçaklayarak öldürdü.

Olay, Manavgat ilçesi Kumköy Mahallesi'nde bir manav dükkanında meyana geldi. Edinilen bilgileri göre, Bahadır A. (26), annesi Sultan A.'yı bıçaklayarak öldürdü. Annesiyle yaşadığı boğuşma sırasında yaralandığı belirlenen Bahadır A., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bahadır A.'nın şizofreni hastası olduğu iddia edildi.

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