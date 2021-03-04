Serik Belediyespor - Etimesgut Belediyespor: 0-3

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Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)STAT: İsmail Oğan

HAKEMLER: Oğuzhan Çakır, Erdi Abdülmecit Sayar, Sabri Öge

SERİK BELEDİYESPOR: İbrahim Demir Atakan Cangöz, Murat Gürbüzerol, Ahmet Bahçıvan, Tufan Kelleci (Dk.46 Erkan Şahin), Yusuf Onur Arıkan, Sinan Özkan (Dk.66 Raif Demir), Abdülsamet Burak, Murat Erdemir (Dk.84 Melih Bostan), Burak Albayrak (Dk.24 Yusuf Çelik), Mikail Başar (Dk.46 Ahmet Atik)

ETİMESGUT BELEDİYESPOR: Özkan Karabulut Hüseyin Öztürk, Eyüpcan Delibalta, Çağlayan Menderes, Şahin Fıstıkçı, Alim Harlak (Dk.89 Emre Gündoğdu), Halil Köçer (Dk.89 Volkan Geyik), Ömer Faruk Ermeç (Dk.66 Hasan Ahmet Sarı), Mehmet Zahit Çınar, Erdi Zengin (Dk.76 Yasin Görkem Aslan), Yusuf Yıldırım (Dk.76 Ahmet Sum)

GOLLER: Dk.14 Şahin Fıstıkçı, Dk.45 Mehmet Zahit Çınar, Dk.93 Şahin Fıstıkçı (Etimesgut Belediyespor)

SARI KARTLAR: Yusuf Çelik (Serik Belediyespor) Ömer Faruk Ermeç (Etimesgut Belediyespor)Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Serik Belediyespor ile Etimesgut Belediyespor karşı karşıya geldi.

20'nci dakikada gelişen Etimesgut atağında topla buluşan Şahin fileleri havalandırdı: 0-1.

45'inci dakikada konuk ekipten bu kez Mehmet Zahit Çınar topu ağlara gönderdi: 0-2.

İlk yarıda başka gol olmayınca Etimesgut Belediyespor soyunma odasına 2-0 üstün girdi.

90+3'üncü dakikada Etimesgut Belediyespor'dan Şahin Fıstıkçı takımının üçüncü golünü kaydetti: 0-3.

Karşılaşmayı Etimesgut Belediyespor 3-0 kazandı.DHA-Spor Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ

2021-03-04 16:34:00



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