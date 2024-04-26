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        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'da kadın öğretmeni yumruklayan veli yakalandı! - Son dakika haberi

        Kadın öğretmene saldıran veliye kelepçe!

        İçişleri Bakanı Yerlikaya, İstanbul Sarıyer'deki bir ortaokulda kadın öğretmeni darp eden saldırganın yakalandığını bildirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.04.2024 - 12:06 Güncelleme: 26.04.2024 - 12:08
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        Kadın öğretmeni yumruklayan veli yakalandı!
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Sarıyer'de bulunan Prof. Ali Kemal Yiğit Ortaokulu'nda bir kadın öğretmeni darp eden öğrenci velisinin yakalandığını duyurdu.

        Yerlikaya şunları kaydetti: "Öğretmen N.Ö.’ye okul koridorunda yumruk atarak darp eden öğrenci velisi A.Ç. yakalanarak adalete teslim edildi. 25 Nisan 2024 Salı günü İstanbul’daki Prof. Ali Kemal Yiğit Ortaokulu’nda bir velinin öğretmene saldırdığı ihbarı üzerine ekiplerimiz olay yerine intikal etmiştir.

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        Yapılan soruşturma ve görüntülerin incelemesi sonucunda öğrenci velisi A.Ç’nin. Türkçe öğretmeni N.Ö.’ye okul koridorunda yumruk atarak darp ettiği tespit edilmiştir. Söz konusu şahıs yakalanarak adalete teslim edilmiştir."

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