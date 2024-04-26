İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Sarıyer'de bulunan Prof. Ali Kemal Yiğit Ortaokulu'nda bir kadın öğretmeni darp eden öğrenci velisinin yakalandığını duyurdu.

Yerlikaya şunları kaydetti: "Öğretmen N.Ö.’ye okul koridorunda yumruk atarak darp eden öğrenci velisi A.Ç. yakalanarak adalete teslim edildi. 25 Nisan 2024 Salı günü İstanbul’daki Prof. Ali Kemal Yiğit Ortaokulu’nda bir velinin öğretmene saldırdığı ihbarı üzerine ekiplerimiz olay yerine intikal etmiştir.

REKLAM Yapılan soruşturma ve görüntülerin incelemesi sonucunda öğrenci velisi A.Ç’nin. Türkçe öğretmeni N.Ö.’ye okul koridorunda yumruk atarak darp ettiği tespit edilmiştir. Söz konusu şahıs yakalanarak adalete teslim edilmiştir."