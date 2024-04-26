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        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA HABERİ: 'MİT'e alacağız' yalanıyla liseli kıza istismarda karar

        'MİT'e alacağız' yalanıyla liseli kıza istismarda karar!

        Konya'da, "Seni Milli İstihbarat Teşkilatı'na memur olarak alacağız" vaadiyle kandırılan lise öğrencisi 17 yaşındaki G.A.'ya cinsel istismarda bulunup, 22 yıl hapis cezasına çarptırılan 35 yaşındaki Ahmet Mandal ve ona yardım ettikleri gerekçesiyle iş ortağı Ali Akkaş ile bir süre tutuklu kaldıktan sonra tahliye olan okul müdürleri Harun Avcu ve Asuman Sahar Koleri'ye verilen 8 yıl 4'er ay hapis cezası onandı. Yerel mahkemenin verdiği kararı onayan Konya Bölge Adliyesi 7'nci Ceza Dairesi, sanıkların temyiz başvurularını reddetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.04.2024 - 10:42 Güncelleme: 26.04.2024 - 10:42
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        'MİT'e alacağız' yalanıyla liseli kıza istismarda karar!
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        Konya'da, lise müdürü Harun Avcu, 2022 yılı kasım ayında son sınıfta okuyan G.A. (17) isimli kız öğrenciyi, derslerinde başarılı olduğu için, 'Seni Milli İstihbarat Teşkilatı'na memur olarak alacağız' diyerek evli ve 3 çocuk babası Ahmet Mandal (35) ile tanıştırdı.

        GENÇ KIZI GÜNLERCE İSTİSMAR ETTİ

        DHA'da yer alan habere göre Mandal da G.A.'ya günlerce cinsel istismarda bulundu. G.A.'nın durumu anlatmasıyla ailesi, şikayetçi oldu. Kendisini 'MİT mensubu' olarak tanıtan elektrik ustası Ahmet Mandal, gözaltına alınıp, 25 Kasım 2022'de 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklandı.

        OKUL MÜDÜRÜ DİNİ NİKÂH KIYDI

        Aynı okulda eğitim alan K.K. adlı kız öğrenci de Mandal tarafından tacize uğradığı iddiasıyla şikayette bulundu. Soruşturmada ayrıca okul müdürü Harun Avcu ile G.A. ve Mandal'ın dini nikahının kıyıldığı okulun müdürü Asuman Sahar Koleri tutuklandı. Bu süreçte Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen idari soruşturma kapsamında 2 okul müdürü de memurluktan ihraç edildi.

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        4 SANIĞA HAPİS, 3 SANIĞA BERAAT

        9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 5'inci duruşmada mahkeme heyeti, Ahmet Mandal'a, G.A.'ya 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan 20 yıl, K.K.'ye yönelik ise 'Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı' suçundan 2 yıl hapis cezası verip, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

        Okul müdürleri Harun Avcu ve Asuman Sahar Koleri ile Mandal'ın ortağı tutuksuz yargılanan Ali Akkaş, G.A.'ya yönelik 'Çocuğun cinsel istismarına yardım etme' suçundan 8 yıl 4'er ay hapis cezası aldı.

        İki okul müdürü ayrıca diğer öğrenci K.K. yönünden 'Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı' suçundan 10'ar ay hapis cezasına çarptırılıp, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilerek tahliye edildi. Olayla bağlantısı olduğu öne sürülen tutuksuz sanıklar Asuman Sahar Koleri'nin eşi M.K. ile dini nikahın kıyıldığı okuldaki kadın hizmetli H.K. ve asker B.K. ise beraat etti.

        HAPİS CEZALARI ONANDI

        Konya Bölge Adliyesi 7’nci Ceza Dairesi, yerel mahkemenin sanıklar Ahmet Mandal hakkında 22 yıl, ortağı Ali Akkaş, okul müdürleri Harun Avcu ve Asuman Sahar Koleri’ye verdiği 8 yıl 4'er ay hapis cezası ile diğer mağdur kız öğrenci K.K. yönünden Mandal'a verilen 2 yıl hapis cezasını onadı. Sanıkların temyiz başvuruları ise reddedildi.

        "MİT'e alacağız" yalanıyla istismarda okul müdürleri tahliye edilmişti! Sıcak gelişme!
        "MİT'e alacağız" yalanıyla istismarda okul müdürleri tahliye edilmişti! Sıcak gelişme! Haberi Görüntüle
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