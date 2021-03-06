3 gün önce yardım için evine getirdiği kadının cansız bedeniyle karşılaştı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

3 gün önce yardım için evine getirdiği kadının cansız bedeniyle karşılaştı

DHA

3 gün önce yardım için evine getirdiği kadının cansız bedeniyle karşılaştı


Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA´da Tahsin Dönmez (57), 3 gün önce bitkin halde sokakta görüp, evine götürdüğü Necibe Uzun'un (51) akşam eve döndüğünde cansız bedeniyle karşılaştı. Dönmez, "Parkta korkmuş şekilde denk geldim. İçim el vermediği için evime getirdim. Geceleri sabaha kadar kusuyordu. Hastaneye götürmek ve durumu polise bildirmek istedim ama hiçbir şekilde kabul etmedi" dedi.
Olay, saat 19.30 sıralarında Kepez ilçesi Göksu Mahallesi 6885 Sokak´taki gecekonduda yaşandı. Tarım işçisi olarak çalışan Tahsin Dönmez, 3 gün önce sabah saatlerinde işe giderken, yolunun üzerinde bulunan bir parkta Necibe Uzun'u (51) bitkin halde gördü. Kadının durumuna üzülen Dönmez, Uzun'u yardım amacıyla kaldığı eve götürdü. Dönmez, 3 gün boyunca kendisinde kalan Uzun'u akşam saatlerinde işten gelince, yerde hareketsiz halde buldu. Dönmez, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen polis ve sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde, Uzun'un hayatını kaybettiği belirlendi. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Necibe Uzun´un cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin soruşturması sürüyor.
`GECELERİ SABAHA KADAR KUSUYORDU´
Yardım ederek evine aldığı kadının işten dönünce cansız bedenini gören Tahsin Dönmez, büyük üzüntü yaşadı. Dönmez, "Necibe Uzun'u üç gün önce sabah erken saatlerde yolumun üzerinde bulunan bir parkta korkmuş şekilde denk geldim. O şekilde olmasına içim el vermediği için evime getirdim. Bende kaldığı sürede durumu iyiydi ama geceleri sabaha kadar kusuyordu. Hastaneye götürmek ve durumu polise bildirmek istedim ama hiçbir şekilde kabul etmedi. Bugün sabah işe gittim, ancak akşam eve geri döndüğümde kadını hareketsiz şekilde buldum. Hemen polis merkezine giderek durumu bildirdim. Ne yapacağımı bilemedim. Kadını o şekilde görünce şok oldum" dedi. DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Adem AKALAN
2021-03-06 21:53:00

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yardım edip evine aldığı kadın ölü bulundu
YEREL HABERLER Yardım edip evine aldığı kadın ölü bulundu
Evinin tüm eşyalarını balkon ve pencereden zemine atıp intihar girişiminde bulundu 7. kattaki intihar girişimini polis engelledi
YEREL HABERLER Evinin tüm eşyalarını balkon ve pencereden zemine ...
Antalya'da otogar esnafı kira indirimi istiyor
YEREL HABERLER Antalya'da otogar esnafı kira indirimi istiyor
Çalıştığı tuvalet önünde kalp krizi geçirip öldü
YEREL HABERLER Çalıştığı tuvalet önünde kalp krizi geçirip öldü
Kaymakam Yiğit, yeniden hizmete açılan işyerlerinin denetimine katıldı
YEREL HABERLER Kaymakam Yiğit, yeniden hizmete açılan işyerlerinin ...
Mavi Kelebekler’in galibiyet coşkusu
YEREL HABERLER Mavi Kelebekler’in galibiyet coşkusu
Eline geçeni balkondan attı (2)
YEREL HABERLER Eline geçeni balkondan attı (2)
Cumartesi kısıtlamasının Antalya'da sahil ve park yoğunluğu Yaklaşık 4 ay sonra kısıtlamasız ilk cumartesiyi geçiren Antalyalılar sahillere akın etti
YEREL HABERLER Cumartesi kısıtlamasının Antalya'da sahil ve park ...
Herkes köyden kente giderken o Almanya'dan köyüne döndü Antalyalı gurbetçi, köyünde yaptıklarıyla herkese örnek oldu Araziyi işlemek için kepçe aldı, ceviz, badem defne bahçeleri kurdu Çocukluk hayalini gerçekleştirmek için tüm birikimini köyüne yatırdı
YEREL HABERLER Herkes köyden kente giderken o Almanya'dan köyüne ...
Keman Yıldızı Elif Eroğlu Polonya’da birincilik kazandı
YEREL HABERLER Keman Yıldızı Elif Eroğlu Polonya’da birincilik ...
Başkan Böcek’ten güreşçilere baklava ikramı
YEREL HABERLER Başkan Böcek’ten güreşçilere baklava ikramı
Kısıtlamanın kalktığı Antalya'da sahil ve parklar doldu, maske mesafe unutuldu
YEREL HABERLER Kısıtlamanın kalktığı Antalya'da sahil ve parklar ...
Eline geçeni balkondan attı
YEREL HABERLER Eline geçeni balkondan attı
Antalyaspor beraberlikte Avrupa'nın zirvesinde
YEREL HABERLER Antalyaspor beraberlikte Avrupa'nın zirvesinde
Dereye uçan traktörün 17 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Dereye uçan traktörün 17 yaşındaki sürücüsü hayatını ...
Analı-kızlı triatloncuları pandemi de durduramadı Sağlık için spora başlayan anne ve kızı, 'Analı- kızlı' sloganı ile kendilerini triatlon yarışlarında buldu 60 yaşına gelen annenin hedefi bu yıl Ironman'da kürsüye çıkıp madalya almak
YEREL HABERLER Analı-kızlı triatloncuları pandemi de ...
1 gün ceza alsa, 155 yıl hapis yatacak
YEREL HABERLER 1 gün ceza alsa, 155 yıl hapis yatacak
Ölüye yazılan trafik cezası mahkemeden döndü
YEREL HABERLER Ölüye yazılan trafik cezası mahkemeden döndü
Bisikletle Avrupa turuna çıkan Fransız müzisyenler Demre'de
YEREL HABERLER Bisikletle Avrupa turuna çıkan Fransız müzisyenler ...
İngiltere'deki Anneler Günü ve Dünya Kadınlar Günü, çiçeğe ilgiyi katladı
YEREL HABERLER İngiltere'deki Anneler Günü ve Dünya Kadınlar Günü, ...
Kalp ameliyatı sonrası enfeksiyon oluştu, ikiz kızlarını göremeden öldü
YEREL HABERLER Kalp ameliyatı sonrası enfeksiyon oluştu, ikiz ...
Makineleri TIR'a yüklerken 2 metre yükseklikten düşüp, öldü
YEREL HABERLER Makineleri TIR'a yüklerken 2 metre yükseklikten ...
Devrilen motosikletteki Melike yaşamını yitirdi, ablası yaralandı
YEREL HABERLER Devrilen motosikletteki Melike yaşamını yitirdi, ...
Jandarmanın durdurduğu şüpheli araçtan uyuşturucu çıktı
YEREL HABERLER Jandarmanın durdurduğu şüpheli araçtan uyuşturucu ...