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Antalyaspor, Kasımpaşa karşısında seriyi sürdürmek istiyor

DHA

Antalyaspor, Kasımpaşa karşısında seriyi sürdürmek istiyor


Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)Spor Toto Süper Lig'de 12 maçlık yenilmezlik serisiyle 55 yıllık kulüp rekorunu kıran Fraport TAV Antalyaspor, 29'uncu haftada İstanbul temsilcisi Kasımpaşa ile ligde 20'nci kez karşı karşıya gelecek. Kırmızı beyazlı takımda kart cezalısı Boffin ile Ufuk Akyol dışında eksik bulunmuyor. Teknik direktör Ersun Yanal ile birlikte bu sezon 12 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Fraport TAV Antalyaspor, ligin 29'uncu haftasında yarın sahasında saat 16.00'da Kasımpaşa ile karşılaşacak. Ligde 35 puan toplayan Akdeniz ekibi, rakibi karşısında kazanarak yenilmezlik serisini 13'e çıkartmakla birlikte yükselişini sürdürmek istiyor. Kırmızı-beyazlı takımla İstanbul temsilcisi Süper Lig'de 20'nci kez karşı karşıya gelecek. Antalyaspor ile Kasımpaşa ligde daha önce 19 kez birbirlerine rakip olurken, pazartesi günü oynanacak maçla birlikte bu sayı 20'ye yükselecek. İki takım arasında oynanan 19 maçta Akdeniz ekibi 11 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi elde etti.
ANTALYASPOR EVİNDE KAYBETMEDİ
Antalya'da oynanan 9 maçta kırmızı beyazlı takım, Kasımpaşa'ya karşı 7 galibiyet, 2 beraberlik alırken, yenilgi yüzü görmedi. Kırmızı beyazlılar rakibine karşı evinde yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor. Sezonun ilk devresinde istanbul'da oynanan mücadele ise 2-2 sona ermişti.
EN GOLLÜ MAÇTA 5 GOL ATILDI
İki takımın en gollü geçen maçları ise 2010-2011, 2012-2013 ve 2017-2018 sezonlarında Spor Toto Süper Lig'de oynanan ve toplamda 5 golün atıldığı karşılaşmalar olarak kayıtlara geçti. Antalyaspor ile Kasımpaşa'nın 3 maçı 3-2'lik skorlarla sona erdi.
Antalyaspor ile İstanbul temsilcisi arasında oynanan lig maçlarında en çok 2-1'lik skor sahaya yansıdı. İki ekibin 4 maçı 2-1 sona ererken, 3 mücadelesi 3-2 bitti. 2'şer maçları 1-1, 2-0, 2-2, 3-0 ve 3-1 sona ererken, 1'er maçta 0-0 ve 1-0'lık skorlar alındı.
ANTALYASPOR 35, KASIMPAŞA 24 GOL ATTI
Fraport TAV Antalyaspor ile Kasımpaşa arasında oynanan mücadelelerde toplam 59 gol kaydedildi. Atılan gollerin 35'ini Akdeniz ekibi, 24'ünü ise İstanbul temsilcisi kaydetti.
2 EKSİK, 4 SINIRDA
Fraport TAV Antalyaspor'da zorlu Kasımpaşa maçı öncesinde geçen hafta deplasmanda oynanan Fenerbahçe maçının bitiminin ardından kırmızı kart gören kaleci Boffin ile sakatlığını atlatmasına rağmen tam hazır olmayan Ufuk Akyol dışında eksik bulunmuyor. Kırmızı beyazlı takımda Boffin, Eren Albayrak, Nuri Şahin ve Fredy ise sarı kart cezası sınırında. 4 oyuncudan Boffin kırmızı kart cezasından dolayı Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek, diğer 3 oyuncu şans bulmaları halinde sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak Aytemiz Alanyaspor maçında cezalı duruma düşecek.
ANTALYASPOR'DA HEDEF SERİYİ 13'E ÇIKARTMAK
Fraport TAV Antalyaspor'da hedef Kasımpaşa maçında puan ya da puanlar alarak yenilmezlik serisini 13 maça çıkarmak. Kırmızı beyazlı takımda, kırmızı kart cezası bulunan Boffin yerine Ferhat Kaplan'ın forma giymesi bekleniyor.
MUHTEMEL 11: Ferhat Kaplan, Bünyamin Balcı, Veysel, Naldo, Kudryashov, Nuri Şahin, Amilton, Hakan Özmert, Fredy, Eren Albayrak, Gökdeniz Bayrakdar.
SAKAT: Ufuk Akyol
CEZALI: Boffin
DHA-Spor Türkiye-Antalya Adem AKALAN
2021-03-07 12:00:50

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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