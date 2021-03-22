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Sağlık turizmi ile ekonomi canlandırılabilir Obezite ve kalp hastası yapancılar Türkiye'yi tercih ediyor

İHA

Sağlık turizmi ile ekonomi canlandırılabilir Obezite ve kalp hastası yapancılar Türkiye'yi tercih ediyor

Salgın döneminde yara alan ekonominin, sağlık turizmi ile canlandırılabileceğini belirten OFM Antalya Hastanesi Sağlık Turizmi Koordinatörü Ahmet Mençi, Sağlık turizmine önelik politikalar üretilmesi gerektiğini söyledi.
Tarih boyunca pandemi kapsamına alınan birçok salgın olduğunu ve bu salgınların küresel ölçekte etkili olduğuna vurgu yapan Mençi, "Tüm salgınlar küresel ölçekte olmuş ve ülkelerin ekonomilerini ciddi oranda etkilemiştir. Geçmişte etkili olan salgınların tedavisinde elde edilen tıbbi gelişmeler, ekonomileri yara alan ülkelerin toparlanmasına ciddi katkılar sundu. Bundan yola çıkarsak, 2019 yılında ortaya çıkan Korona virüs salgınının etkilerine, sağlık turizmi derman olabilir. Başta Antalya olmak üzere, turizm illerimizde bulunan sağlık merkezleri buna hazır. Sağlık turizmi ile Türkiye’ye çok ciddi döviz girdisi sağlayabiliriz" ifadelerini kullandı.

Sağlık turizmine önelik politikalar üretilmeli
Farklı branşlarda hizmet veren doktorların, Türkiye’de çok başarılı operasyonlara imza attığını söyleyen Ahmet Mençi, Türkiye’de sağlığına kavuşmak isteyen yabancı hasta sayısının gün geçtikçe arttığına dikkat çekti. Pandeminin ekonomiye olumsuz etkisinin azaltılması için, sağlık turizmine yönelik politikalar üretilmesi gerektiğinin altını çizen Turizmi Koordinatörü Ahmet Mençi, şöyle devam etti: “ Türkiye 2003 yılında Sağlıkta Dönüşüm Projesi ile birlikte, sağlık turizmine yönelik bazı adımlar attı. Sağlık Bakanlığına bağlı olarak, Sağlık Turizmi Daire Başkanlığı kuruldu. Sağlık Turizminde küresel marka olma yolunda ilerleyen ülkemizde, kamu ve özel sektör kendisini sürekli yeniledi, sağlıkta diğer ülkeler ile rekabet edebilir duruma geldi. Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi ile sağlık turizmi belli kurallara bağlandı. 2000’li yıllarda yüz binlerde olan hasta sayılarımız; 2018 de 550 bin, 2019 yılında 662 bin sayılarına ulaşmıştır. Sağlık turizmi yapan ülkelere göre ucuz, kaliteli, erişebilir olmamız, beş yıldızlı otellerimiz, birinci sınıf hastanelerimiz, nitelikli insan gücümüz bizi yukarılara çekmektedir”

Obezite ve kalp hastası yapancılar Türkiye'yi tercih ediyor
Sağlık turizmine elverişlilik anlamında, Antalya’nın çok iyi durumda olduğunu söyleyen Ahmet Mençi, “Antalya, Türkiye’mizin göz bebeği bir şehir. Her yıl milyonlarca turist, Antalya’da konaklıyor. Buradaki sağlık kuruluşlarımız hem kapasitelerini hem de teknolojik alt yapılarını geliştirdi, geliştirmeye devam ediyor. 2019 yılında, pandeminin olduğu dönemde bile yabancı turistler Antalya’ya gelmekten çekinmedi. Obezite, kalp ve damar cerrahisi, rinoplasti, saç ekimi gibi pek konuda sağlığına kavuşan yabancı hasta sayısı gün geçtikçe artıyor. Bu durum, ülkemize döviz girdisi sağlanması açısından bir fırsat. Sağlık turizmine yönelik geliştirilecek proje ve uygulamalar, cari açığımız için gerekli olan döviz girdisinin ülkemize girmesini sağlayabilir” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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