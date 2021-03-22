Boşanma aşamasındaki kocasının silahlı saldırısında yaralanan Rabia, kurtarılamadı (2)

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CENAZESİ OTOPSİYE GÖNDERİLDİ

Antalya'nın Alanya ilçesinde motosikletle giderken boşanma aşamasındaki B.D.'nin silahlı saldırısında yaralanıp, tedaviye alındığı hastanede yaşamını yitiren 2 çocuk annesi Rabia Doğan'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Rabia Doğan'ın yakınları, Alanya Belediyesi morgundan cenazenin alınması sırasında gözyaşlarını tutamadı.

KOCA YAKALANDI

Bu arada, olay sonrası kaçan B.D.'nin polisin çalışmasıyla bugün öğle saatlerinde Hacet Mahallesi Alaiye Caddesi'nde, saldırıda kullandığı tabancayla birlikte saklandığı evde yakalandığı belirtildi. B.D.'nin polis merkezindeki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLU

2021-03-22 14:08:11



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