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FETÖ'nün iki ilçe imamına 8 yıl hapis

DHA

FETÖ'nün iki ilçe imamına 8 yıl hapis


Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da FETÖ/PDY üyesi, aynı zamanda Isparta´nın Keçiborlu ve Atabey ilçelerinin imamı olduğu iddia edilen yurt müdürü M.Y., 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. 
Antalya 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya, tutuklu sanık M.Y. ile avukatı katıldı. 10 Ekim 2020'den bu yana tutuklu olan sanık M.Y., son sözünde suçlamaları reddederek tahliyesini talep etti. Kararı açıklayan mahkeme heyeti, aynı zamanda yurt müdürü olan sanık M.Y.'nin, FETÖ/PDY´nin Isparta´nın Keçiborlu ve Atabey ilçelerinin imamı olduğu gerekçesiyle 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Süleyman EKİN
2021-03-24 15:58:13

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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