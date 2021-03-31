Gökyüzünde gitar resitali



Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)MUĞLA´nın Fethiye ilçesinde gezgin müzisyen Mustafa Sait Çelik, yamaç paraşütü ile Ölüdeniz semalarında gitar resitali verdi.

Dünyanın en iyi yamaç paraşütü merkezleri arasında gösterilen Fethiye'deki Babadağ, her yıl yamaç paraşütü yapmak isteyen binlerce yerli ve yabancı turiste adrenalin yaşatıyor. Babadağ'daki pistlerden yamaç paraşütleriyle havalanan tatilciler, Ölüdeniz'in muhteşem manzarasını kuş bakışı izleme fırsatı buluyor. Adrenalin tutkunu tatilciler, pilotların akrobasi hareketleriyle yerden yaklaşık 2 bin metre yükseklikte heyecan dolu dakikalar yaşıyor.

Gezgin müzisyen Mustafa Sait Çelik de tandem yamaç paraşütü pilotu Şenol Arat nezaretinde gitarıyla havalandı. Çelik, gökyüzünde yamaç paraşütü keyfini yaşarken bir yandan da gitarıyla müzik yaptı. Volkan Konak'ın 'Göklerde kanat gibiydim' adlı şarkısını seslendiren Mustafa Sait Çelik, o anları sosyal medya hesaplarından da paylaştı.DHA-Genel Türkiye-Antalya Süleyman EKİN

2021-03-31 12:40:27



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