Manavgat’ta kurak topraklar suyla buluşacak

Manavgat Çardak Taşağıl Sulama Suyu Projesi devam ediyor. Ağustos ayında tamamlanması hedeflenen proje ile 40 yıldır kilometrelerce uzaklıktan tankerlerle su getirerek tarım yapmaya çalışan ve artık susuzluktan göç etmeye başlayan çiftçilerin yüzü gülecek.

40 yıldır mahallerinde su sıkıntısı yaşadıkları için tarım yapamayan ve göç veren Manavgat Taşağıl Çardak bölgesi halkının yıllardır beklediği su hasreti sona eriyor. Susuzlukla nesillerdir mücadele eden Taşağıl ve Çardak Mahalleleri sınırları içerisindeki tarımsal bölgeyi suya kavuşturmak için Başkan Böcek’in talimatıyla yapımına başlanan ‘Çardak Taşağıl Kapalı Sistem Sulama Tesisi Projesi’nde çalışmalar son hızla devam ediyor.



Gelir getirecek proje

Proje ile bölgede bulunan Köprüçay Irmağı’ndan pompalarla alınan su yaklaşık 300 metreye terfi ettirilip, ardından 13 kilometrelik bir hatla susuz arazilere ulaştırılacak. Ağustos ayında tamamlanması planlanan proje ile 4 5 bin dekar üzerindeki arazi suyla buluşacak. Çardak, Karataşlar, Duranlar, Taşağıl, Çavuşlar Gödüşler ve Zeybekler’i kapsayan yedi mahalledeki 400 çiftçi aile bu hizmetten yararlanacak. Su olmadığı için daha çok hububat ekimi yapan çiftçiler proje sayesinde artık seracılık yaparak daha çok gelir getirecek ürünler yetiştirebilecek.



Araziler sulu tarıma kavuşuyor

Başkan Böcek’in kırsal kalkınmaya büyük önem verdiğini belirten Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Şube Müdürü Naci Şentürk proje ile ilgili şu bilgileri verdi: “2019 yılında Muhittin Başkanımızın talimatıyla Çardak ve Taşağıl mahallelerinde sulama suyu sağlamak amacıyla çalışmalara başladık. Mahallelere yeterli miktarda suyun olmadığını gördük. Etüt çalışmalarında her iki mahallenin de epey uzağında bulunan Köprü Çayı’ndan buraya suyu getirebildiğimiz takdirde tarım alanlarının sulanabileceğini gördük. Sene başında başlayan çalışmalar hızla devam ediyor. Köprü çayından suyu aldıktan sonra yaklaşık 300 metre yukarıya terfi ettirip 13 km ilerideki mahallerde bulunan tarım arazilerine ileteceğiz. Buradaki araziler sulu tarıma kavuşmuş olacak. Çiftçiler su bulamadığı için hububat ekimi yapıyor. Ancak bu projeyle birlikte örtü altı sebzecilik, meyvecilik, seracılık yapacak. Çiftçilerin mali durumlarını üst seviyeye çıkacak.”

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