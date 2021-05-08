2. Lig: Serik Belediyespor:3- Mamakspor:0

Bakan Koca vaka sayısı en çok azalan illeri açıkladı

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Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta Serik Belediyespor evinde Mamakspor'u 30 mağlup etti.



Stat : İsmail Oğan

Hakemler: Sercan Karaca xx, Mehmet Şengül xx, Yunus Çiftçi xx

Serik Belediyespor: Durmuş Doğukan Aydaş xx, Ergün Nazlı xx (Raif Demir dk.73 x), Atakan Cangöz xx (Murat Erdemir dk.78 x), Murat Gürbüzerol xx (Ahmet Sarıkaya dk.78 xx), Sinan Kalaycı xx, Ahmet Bahçıvan xx, Yusuf Onur Arıkan xx, Burak Albayrak xx, Kaan Mert Nasırcılar xx (Furkan Efe Bildir dk.58 xx), Emre Bekir xx, İbrahim Rıdvan Alkan xx (Melih Bostan dk.58 xx)

Mamakspor : Evra Saner Gülal x, Mahsun Kaymaz x (Ataberk Yıldız dk.46 x), Hüseyin İriç x, Muhammed Enes Aksoy x, Fırat Can Akbulut x, Yunus Emre Karaman x, Mehmet Halil Danış x, Barış Uzun x, Şahin Çark x, Emran Muhammed x, Canberk Özçakır x

Goller: Sinan Kalaycı (dk.15), Emre Bekir (dk.74), Melih Bostan (dk.85) (Serik Belediyespor)

Sarı kart: Kaan Mert Nasırcılar, Atakan Cangöz, Yusuf Onur Arıkan (Serik Belediyespor), Fırat Can Akbulut, Mehmet Halil Danış (Mamakspor)

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