2. Lig: Serik Belediyespor:3- Mamakspor:0

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta Serik Belediyespor evinde Mamakspor'u 30 mağlup etti.
Stat : İsmail Oğan
Hakemler: Sercan Karaca xx, Mehmet Şengül xx, Yunus Çiftçi xx
Serik Belediyespor: Durmuş Doğukan Aydaş xx, Ergün Nazlı xx (Raif Demir dk.73 x), Atakan Cangöz xx (Murat Erdemir dk.78 x), Murat Gürbüzerol xx (Ahmet Sarıkaya dk.78 xx), Sinan Kalaycı xx, Ahmet Bahçıvan xx, Yusuf Onur Arıkan xx, Burak Albayrak xx, Kaan Mert Nasırcılar xx (Furkan Efe Bildir dk.58 xx), Emre Bekir xx, İbrahim Rıdvan Alkan xx (Melih Bostan dk.58 xx)
Mamakspor : Evra Saner Gülal x, Mahsun Kaymaz x (Ataberk Yıldız dk.46 x), Hüseyin İriç x, Muhammed Enes Aksoy x, Fırat Can Akbulut x, Yunus Emre Karaman x, Mehmet Halil Danış x, Barış Uzun x, Şahin Çark x, Emran Muhammed x, Canberk Özçakır x
Goller: Sinan Kalaycı (dk.15), Emre Bekir (dk.74), Melih Bostan (dk.85) (Serik Belediyespor)
Sarı kart: Kaan Mert Nasırcılar, Atakan Cangöz, Yusuf Onur Arıkan (Serik Belediyespor), Fırat Can Akbulut, Mehmet Halil Danış (Mamakspor)
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.