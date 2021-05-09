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Palyaço kıyafeti giyen hemşireler hasta çocukları eğlendirdi

DHA

Palyaço kıyafeti giyen hemşireler hasta çocukları eğlendirdi


Aslı DURANİbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA) AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Hastanesi Çocuk Hematoloji Onkoloji Kliniği'nde çalışan hemşireler kanser ve lösemi hastası çocuklara tedavinin yanı sıra psikolojik destek veriyor. Palyaço, Pamuk Prenses, aslan kostümleri giyip yüzlerindeki maskeye makyaj yapan hemşireler, dans edip çocukları eğlendirdi. Hemşireler, Anneler Günü dolayısıyla annelere de hediyeler dağıttı.
Koronavirüs önlemleri kapsamında tüm hastanelerde olduğu gibi AÜ Hastanesi'nde de ziyaretçi girişleri yasaklandı. Çocuk Hematoloji Onkoloji Kliniği'nde yatan lösemi ve kanser hastası çocuklar için öncesinde yapılan sosyal sorumluluk etkinlikleri de salgın nedeniyle iptal edildi. Bunun üzerine klinikteki hemşireler, çocukların moralini yüksek tutmak için animatörlerden kalan palyaço, Pamuk Prenses, aslan gibi kostümleri giydi. Hemşireler birbirlerinin yüzündeki maskelere kalp, yıldız çizimleri yaptı. Klinikte yatan 41 çocuk hastaya moral veren hemşireler, müzik eşliğinde dans ederek hediye dağıttı.
Bu sırada AÜ Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ve AÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete, palyaço hemşireler eşliğinde çocukların tedavileri hakkında Çocuk Hematoloji Onkoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alphan Küpesiz'den bilgi aldı. Çocuk hastaların yanı sıra annelerini de unutmayan Prof. Dr. Özlenen Özkan, hasta çocuklarının yanından bir an olsun ayrılmayan annelerin anneler gününü kutlayarak hediye dağıttı.
'PSİKOLOJİK DESTEK DE ÇOK ÖNEMLİ'
AÜ Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, AÜ Hastanesi'nde belirli zamanlarda çocuk hastalar için özel etkinlikler düzenlediklerini anlattı. Tedavilerin yanı sıra psikolojik desteğin de hastalar için çok önemli olduğunu belirten Prof. Dr. Özkan, "Moral ve motivasyon bunun önemli parçalarından biri. Anneler de çocuklarıyla beraber. Anneler günü olduğu için hem onların gönlünü almak hem de çocuklarımıza dokunmak için buradayız. Onların mutlu yüzü bizi de mutlu ediyor. Sadece ilaç değil, psikolojik tedavi de çok önemli. Onlara yakın ilgi göstermek, elimizden geldiğince şefkat göstermek önemli. Doktorlarımız güzel işler yapıyor, tabii onlarsız olmaz. İyi ki varlar. Hem onlara hem de ailelerine çok teşekkür ediyorum çünkü çok sabır gerektiren bir iş. Onları görünce mutlu oldum ama bir taraftan da insan üzülüyor. Allah şifa versin. İnşallah en kısa zamanda onlar da ailelerine evlerine geri dönerler" diye konuştu.
'COVİD NEDENİYLE REFAKATÇİLER KISITLANDI'
Çocuk Hematoloji Onkoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alphan Küpesiz, pandemi sürecinde etkilendiklerini anlattı. Hastalarının kronik ve tedavi edilmesi gereken hastalar olduğunu aktaran Prof. Dr. Küpesiz, "Lösemi, kanser, kemik iliği nakli sonrasında yaşanan sorunlarla ilgili hastaları yatarak tedavi ediyoruz. Bu hastalıkta covid hastalığı ağır gidebilir, bu nedenle hastalarımızı sürekli covid testi yaparak serviste izole ediyor ve refakatçıları kısıtlamaya çalışıyoruz. Pandemi öncesinde anne ve babanın birlikte girip çıkması ya da bazen annenin yorulduğunda başka bir refakatçiyle yer değiştirmesine izin veriyorduk ama son dönemde covid bulaşması riski nedeniyle refakatçılarda kısıtlamaya gittik" dedi.
'ÇOCUKLARIMIZI MUTLU ETMEYE ÇALIŞIYORUZ'
Kısıtlama nedeniyle anne ve çocukların motivasyonunu artırmanın önemli olduğunu söyleyen Prof. Dr. Alphan Küpesiz, "Pandemi öncesinde biz sık aralıklarla belli günler dışında da küçük aktivitelerle palyaço, tiyatro, müzik dinletileri yapıyorduk ama bunları yapamadığımız için hemşirelerimiz bize destek veriyor. Palyaço hemşirelerimiz birtakım küçük organizasyonlarla çocukların odalarında aktivasyonlar yaparak küçük hediyeler veriyor. Çocuklarımızı bu şekilde mutlu etmeye çalışıyoruz. Anneleri çocuklarını bu duruma sahiplendirmeye ve kabul etmeye yönlendirmeye çalışıyoruz. Bu süreç bizim için de zor geçiyor" diye konuştu.
'TÜM HASTALARA COVİD TESTİ YAPILIYOR'
Pandeminin başında uçuşların engellendiği dönemde Türkiye'nin de etkilendiğini, bu nedenle tedavilerde birtakım gecikmeler meydana geldiğini belirten Prof. Dr. Küpesiz, "Birkaç ay içerisinde bunlar da çözüme kavuştu. Acil olan vakalara farklı nakiller yapıldı. Şimdi ise her şey yolunda kısıtlama ve sorun yaşamıyoruz. Tabii ki tüm hastalara Covid testi yaparak sonrasında servise aldığımız için pandeminin bizim servisi etkilemesinin önüne geçiyoruz" dedi.
'EN BÜYÜK HEDİYE ONLARIN İYİLEŞMESİ'
Çocuk Hematoloji Onkoloji Kliniği Sorumlu Hemşiresi Münevver Erkul, kronik rahatsızlığı olan hastaların tedavisi için uğraştıklarını belirterek, tedavinin dışında çocuk hastaların daha iyi hissetmesi için çeşitli oyun terapileri gerçekleştirdiklerini anlattı. Pandemi öncesinde çok sayıda gönüllünün ziyaret ettiğini çeşitli etkinlikler düzenlediklerini aktaran Erkul, pandemi nedeniyle ziyaretçi kabul edilmediği için klinik hemşireleri olarak psikolojik destekte bulunduklarını söyledi. Animatörlerden kalan kostümleri giyerek çocukları eğlendirdiklerini belirten Münevver Erkul, "Bebeklikten 18 yaşına kadar çocuk hastalarımız var onların yaş gruplarını ayarlayarak hediye ayarlıyoruz. Hediye dağıtımını müzik eşliğinde palyaço kostümleriyle yapıyoruz. Çocuklarımız çok güzel tepki veriyor. Bizim için en büyük hediye onların iyileşmesi" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Antalya Aslı DURANİbrahim LALELİ
2021-05-09 12:13:43

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