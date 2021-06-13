Antalya'daki kayıp kampçı 21 gündür aranıyor



Levent YENİGÜN/KEMER(Antalya), (DHA)ANTALYA'ya tatil için giden ve kampta kaybolan Mustafa Yıldırım´ın (60) izine, arama çalışmalarının 21'inci gününde de rastlanmadı.

Kemer ilçesi Ulupınar Mahallesi'ndeki Çıralı kamp alanında tatilini geçiren Mustafa Yıldırım,

24 Mayıs'ta fotoğraf çekmek için dağlık alana gitti. Yıldırım'dan bir daha haber alamayan ve

telefonla da ulaşamayan yakınları, jandarmadan yardım istedi. Yıldırım'ın bulunması için başlatılan arama çalışmalarına bugün de devam edildi. Antalya İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timinden 7, İHH İnsani Yardım Vakfı´ndan 21, AKUT Arama Kurtarma Derneği´nden 9 ve AFAD Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan 4 kişi tarafından Maden Koyu'ndan

başlayan aramalar Tekirova Mahallesi ve Kumluca ilçesine doğru uzandı. Şu ana kadar yapılan aramalarda ise Mustafa Yıldırım'ın izine rastlanmadı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Kemer Levent YENİGÜN

2021-06-13 17:04:28



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.