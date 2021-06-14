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Eşinin kazara vurduğu kadının cenazesi yakınlarına teslim edildi

DHA

Eşinin kazara vurduğu kadının cenazesi yakınlarına teslim edildi


Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'nın Alanya ilçesinde muhtar Süleyman Kara'nın (57) tabancasını temizlerken kazara vurarak ölümüne neden olduğu eşi Aysel Kara'nın (52) cenazesi, yakınlarına teslim edildi. Aysel Kara'nın cenazesinin Alanya'da toprağa verileceği belirtildi.
Olay, önceki gün saat 20.00 sıralarında Süleymanlar Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalle muhtarı Süleyman Kara'nın evinin önünde temizlediği ruhsatlı tabancası, kazara ateş aldı. Tabancadan çıkan kurşun Kara'nın karşısındaki eşi Aysel Kara'nın göğsünün sağ kısmına isabet etti. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı ilk müdahalenin ardından ilçedeki bir özel hastaneye kaldırılan Aysel Kara, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Kara'nın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Gözaltına alınan Süleyman Kara ise işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Morgdan yakınları tarafından teslim alınan Aysel Kara'nın cenazesi, toprağa verilmek üzere Alanya'ya gönderildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI
2021-06-14 12:29:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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