Kazada hayatını kaybeden üniversiteli Müzeyyen, son yolcuğuna uğurlandı (2)

Bakan Koca, "750 bin kişi bugün" dedi ve açıkladı!

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SÜRÜCÜ ADLİ KONTROLLE SERBEST

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaya geçidinde yolun karşına geçmek isteyen Müzeyyen Koç'a çarparak, ölümüne neden olan hafif ticari aracın sürücüsü Hasan K., jandarma karakolundaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Hasan K. çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği´nce adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Burcu MUTLU/ALANYA (Antalya), (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLU

2021-06-14 16:41:21



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