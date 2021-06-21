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TIR´a arkadan çarpan ticari araç sürücüsü öldü

DHA

TIR´a arkadan çarpan ticari araç sürücüsü öldü


Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya), (DHA)ANTALYA´nın Manavgat ilçesinde TIR´a arkadan çarpan hafif ticari araç sürücüsü Ahmet Bozkurt (46), ağır yaralı olarak götürüldüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Kaza gece geç saatlerde Manavgat D-400 Karayolu Akseki yol kavşağı yakınlarında meydana geldi. Ahmet Bozkurt yönetimindeki 07 ANP 175 plakalı hafif ticari araç, aşırı hız ve sürücüsünün dikkatsizliği sonucu aynı yönde ilerleyen Mehmet Şimşek yönetimindeki 33 VB 604 plakalı TIR´a arkadan çarptı. TIR´ın altına giren ticari araç yaklaşık 150 metre sürüklendi. TIR şoförünün kazayı fark ederek yolun sağına park etmesinin ardından haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Hafif ticari aracın içinden çıkarılan ve boğazının kesildiği belirtilen Ahmet Bozkurt, sağlık ekipleri tarafından Manavgat Devlet Hastanesi´ne götürüldü. Hastanede 3-4 defa kalbi duran ve yapılan müdahalelerle hayata döndürülen Ahmet Bozkurt doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Ahmet Bozkurt´un cenazesi morga konuldu.
Ahmet Bozkurt´un araçtan çıkarılması sırasında yardımcı olan bir vatandaş yaşananları şöyle anlattı:
"Geldiğimizde boynu kesilmiş vaziyetteydi. Tampon parçası kesmiş. Kalkmaya çalışıyordu. Biz ilk müdahalemizi ettik. İtfaiye ve ambulans gelmeden yardımcı olmaya çalıştık. Sonra ambulans geldi, kazazedeyi çıkarttık. Araç beni Mahmutlar´da süratli bir şekilde geçmişti. Sonra burada kaza yaptığını gördüm. İnşallah iyidir, nabız filan vardı ama inşallah iyidir."DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKAN
2021-06-21 00:35:06

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