Gecekonduda yangın çıktı, yaşlı kadını komşusu kurtardı



Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da gecekonduda çıkan yangında, yalnız yaşayan Döne Kandemir (73), dumandan etkilendi. Komşusu tarafından evden çıkarılan Kandemir,

ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 14.30 sıralarında Kepez ilçesi Avni Tolunay Mahallesi 4505 Sokak'taki, Kandemir'e ait gecekonduda meydana geldi. Gecekondudan alevlerin yükseldiğini gören komşu Volkan Zeybek, itfaiye ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunurken, eve girip Kandemir'i de dışarı çıkardı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı Kandemir, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin yangına hem yerden, hem de merdiven üzerinden müdahalede bulunduğu yangında ev kullanılamaz hale geldi, Kandemir'in sağlık durumunun ise iyi olduğu belirtildi. Olayın şokunu yaşayan Volkan Zeybek, "Komşuların sesini duydum. Hemen evin içine koştum. Teyze çıkmak istemedi ama ev bir anda tutuştu. Sonra yangın büyüdü. Girdiğimde ev yanıyordu" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI

2021-06-21 16:25:19



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.