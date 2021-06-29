AÜ ile Büyükşehir Belediyesi arasında otopark yapım protokolü Bin 797 araçlık katlı otopark ve aynı zamanda afet acil toplanma merkezi olarakta kullanılacak alan, 1 yıl içinde tamamlanacak

Akdeniz Üniversitesi ile Antalya Büyükşehir Belediyesi arasında, hastane yerleşkesine bin 797 araç kapasiteli katlı otopark iş birliği protokolü imzalandı. Bu nokta ayrıca afet ve acil toplanma alanı olarakta kullanılacak ve 1 yıl içinde tamamlanacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve Akdeniz Üniversitesi(AÜ) Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Senato Salonu’nda, kapalı otopark yapım işi protokolü için bir araya geldi. Protokolde konuşan Rektör Özkan, büyükşehir belediyesiyle, afet ve acil durum toplanma alanı olarakta kullanılacak olan hastane otoparkı yapım işinin protokolünü imzaladıklarını belirtti.

10 ay önce göreve başladığını üniversitenin öncelikli olarak kentle bütünleşmesi gerektiğini söylediğini hatırlatan Özkan, “ Bu çerçevede Antalya’daki kamu kurumları, özel sektör ve STK işbirliğiyle ortak projeler hayata geçirmeye çalışıyoruz. Büyükşehir belediyesi ile birlikte şehrimizin önemli bir ihtiyacı olan afet ve acil toplanma alanı oluşturmak aynı zamanda, hastanemize gelen vatandaşlarımızın otopark sorununu çözmek için birlikte çalıştık. Tıbbi hizmetlere yakın olacak bir alanın afet ve toplanma merkezi olması noktasında araziyi belediyeye tahsis ediyoruz. Buranın diğer zamanlarda atıl kalmaması için de büyükşehir belediyemizle buraya bir katlı otopark inşa edeceğiz. Bin 797 araçlık olacak. Önemli bir sorun ortadan kaldırılmış olacak” diye konuştu.

"1 yılda tamamlanacak"

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ise AÜ ile çok amaçlı bir projeyi hayata geçireceklerini dile getirerek, Konyaaltı Belediye Başkanlığı döneminde de üniversiteyle bir çok işbirliği protokolü imzaladıklarını hatırlattı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi olarakta AÜ ile protokoller imzalamaya devam edeceklerini ifade eden Böcek, “ Çok amaçlı bir otopark, diğer taraftan afet toplanma merkezi olan bu projeyi 1 yıl içinde hayata geçireceğiz. Bütün vatandaşlarımız bin 797 araç kapasiteli otoparktan istifade edebilecek. İnşallah bu işbirliği protokollerine devam edeceğiz” diye konuştu. Konuşmaların ardından Özkan ve Böcek, protokolü imzaladı.

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