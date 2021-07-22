Antalya'ta taraftar derneğine tüfekli saldırı

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Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)ANTALYASPOR Taraftarlar Derneği'ne motosikletli bir kişi tarafından tüfekle ateş açıldı. Saçmalar kapıya isabet ederken, polis kaçan saldırganı arıyor.

Muratpaşa ilçesi Varlık Mahallesi 189 Sokak'taki Antalyaspor Taraftarlar Derneği´nin binasına, bugün sabahın erken saatlerinde motosikletli bir kişi tarafından tüfekle 3 el ateş açıldı. Saçmalar kapıya isabet ederken, saldırgan kaçtı. Olay sırasında dernekte yatan görevli Mustafa Altun, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen ekipler, görgü tanıklarının ifadelerinin alınması ve yapılan incelemenin ardından şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI

2021-07-22 10:40:57



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