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Manavgat'ta 4 ayrı noktada orman yangını (10)

DHA

Manavgat'ta 4 ayrı noktada orman yangını (10)


CANLI YAYINDA OLASI FACİADAN DÖNÜLDÜ
Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangını sırasında çok sayıda ev yandı, hayvanlar öldü. Enerji nakil hatlarının devrilmesi sonucu 28 noktaya elektrik verilemezken, iş makineleri yandı, mezarlıklar harap oldu. Büyük hasara yol açan yangın sırasında canlı yayında büyük tehlike atlatıldı. DHA muhabiri Alparslan Çınar, canlı yanına bağlandığı sırada yangına ilişkin son durumu aktarırken yanlarından beton mikseri geçti. Tam bu sırada mikser yangın nedeniyle gevşeyen elektrik tellerine takıldı. Kopan teller, muhabir Çınar ve kameraman Burak Yalman'ın üzerine düştü. Durumu fark eden muhabir Çınar ve kameraman Yalman, refleksle tellerin arasından sıyrıldı. Ahşap direk diğer tarafa devrilirken, olası facianın eşiğinden dönüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya ANTALYA
2021-07-28 19:18:07

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