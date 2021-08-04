Manavgat'taki büyük yangın 8'inci gününde (2)



YANGINZEDELERE PSİKOLOJİK DESTEK

Manavgat'ta sekiz gündür devam eden orman yangınlarında 52 mahalle yangına maruz kaldı. 3 bine yakın ev yanarken, İl Sağlık Müdürlüğü Psiko Sosyal Destek Merkezi doktorları, sahada yangına maruz kalmış vatandaşlara psikolojik destek vermeye başladı. Uzmanlar, yangınzedelerin uyku problemleri, kabuslar, aynı anı tekrar tekrar yaşama, küçük çocuklarda altını ıslatma ya da sosyal izolasyon gibi psikolojik sorunlar yaşayabileceğine dikkati çekti.

Manavgat'ın hem doğusu hem de batısında devam eden yangınlarda, Antalya İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı pandemi sürecinde vatandaşa psikolojik desteklerin sağlandığı Psiko Sosyal Destek Merkezi yangın bölgesindeki vatandaşlar için de çalışma başlattı. Sağlık Müdürlüğü'nün diğer doktor ve sağlık personelinden oluşan ekipleri de ayrıca evlerinde ilaçları da yananlar ile şeker, tansiyon gibi hastalıkları olanlara yerinde müdahaleler ve ilaç temin konularında ekipleriyle yangının yaşandığı mahalleleri dolaşıyor.

600 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Yangında Demirciler Mahallesi'nde sağlık ekiplerinin çalışmalarına katılan Antalya Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür, Manavgat'ta 52 kadar mahallenin yangından etkilendiğini belirterek, "Bu mahallerden toplamda yangına maruz kalan vatandaşlarımız hızlı bir şekilde hastanelerimize getirildi. Toplam il genelinde 600'e yakın yangından etkilenen vatandaşımız oldu, hastanede tedavisine devam edilen 10 vatandaşımız var. Maalesef olay yerinde 7 vefat gerçekleşti. Hızlıca bu bölgelere 112 UMKE ekipleriyle tansiyon, şeker gibi şikayetlere göre birinci aşamada o ekipleri çıkardık" dedi.

HİJYEN, TEMİZ SU VE BESLENME ÇOK ÖNEMLİ

Dr. Hülür, ayrıca içinde hekim ve sağlık personeli olan ekiplerin de çıkarıldığı ve ayrıca psikolojik ve psiko sosyal destek ekiplerinin de Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile yerinde hizmet vermek amacıyla psikologlarla saha olduklarını söyledi. Yangından etkilenen vatandaşlarla birebir, onları dinleyerek kayıtlar alındığını belirten Hülür, çevre ve halk sağlığı hizmetlerinin de bu bölgelerde önemli olduğunu, vatandaşın bundan sonraki süreçte hijyen, temiz suya kavuşması ve gıda açısından beslenme durumunun son derece önemli olduğunu açıkladı.

YANIK KREMİ VE GÖZ DAMLASI DAĞITILIYOR

İlgili tüm hekimler ve sağlık personelleriyle sahada olduklarını kaydeden Dr. Ünal Hülür, "Sorunları muhtarlarla da görüşüyoruz. İlaçlar veriliyor, tedavi olacaklar hızlıca hastanelere götürülüyor. Çok şükür ağır ve hayati tehlikesi olan yok. 600'e yakın vatandaşımız dumana maruz kaldığı etki nedeniyle 12 saat kadar oksijen tedavisi aldı, 30-40 kadar hastamızda da bir ve ikinci derece yanıklar vardı. İlk tedavileri hastanelerde yapıldı ve sonra da telefonlarla bu hastalarımız aranarak ihtiyacı var mı soruluyor. Arazide bol miktarda göz damlası ve yanık kremi dağıtıyoruz" dedi.

GEREKİRSE HASTANEDE PSİKOLOJİK TEDAVİ

Vatandaşta bir moral bozukluğu olduğuna da dikkat çeken Dr. Ünal Hülür, "Daha çok zararlarının giderilmesi talebi var. Yıllardır yaşadıkları evlerini kaybetmişler. Bu mal kayıplarının karşılanması noktasında da devletimiz tüm birimleriyle sahada ve devletin bu yakınlığını gördükçe bu moral bozukluğunun da hızlıca aşılacağını düşünüyoruz. İlk kontroller yapılıyor ve formlar dolduruluyor ki destek sürecimiz bugünkü ziyaretlerle kalmayacak. Rüya, kabus görme gibi olaylar devam ederse hastaneye yatırılarak tedavisi yapılabilir" diye konuştu.

HANGİ PSİKOLOJİK SORUNLARI YAŞAYABİLİRLER

Demirciler Mahallesi'ndeki yangını yaşayan insanlarla bir araya gelen psikolog Caner Karabacak ve sosyal hizmet uzmanı Fatmagül Ertuğrul, kabusların dışında iştah kaybı, sürekli ağlama gibi yaşayabilecekleri psikolojik sorunlarla ilgili bilgi verdi.

Fatmagül Ertuğrul, "Afetin durumuna ve ne kadar etkilendiğine göre değişir. Eğer kişiler çok etkilendilerse ve daha önce de baş etme mekanizması yoksa o zaman uyku problemleri, kabuslar, aynı anı tekrar tekrar yaşama, küçük çocuklarda altını ıslatma ya da sosyal izolasyon dediğimiz dışarıya çıkamama, insanlarla iletişim kurmama, o alana girememe gibi bazı durumlar söz konusu olur. Erken fark edilirse gerekli müdahaleler yapılır, fark edilmezse ileri boyutta belki travma sonrası stres bozukluğu dediğimiz ilaçla terapiyle ilgili durumlar söz konusu olabilir" dedi.

Pandemi döneminde kurulan Psiko Sosyal Destek Merkezi'ni anımsatan Caner Karabacak ise şunları söyledi:

"Yangındaki afette tekrardan aktive ettik ve sağlık müdürlüğümüzün psiko sosyal destek hattı var. Sahada ekiplerimiz bir yandan tarama yaparken, bir yandan da acil durum gelişirse psiko sosyal destek hat numaramızı paylaşıyor. Psikoloğumuz, sosyal hizmet uzmanı, çocuk gelişim uzmanı, psikiyatri hekimlerimiz de var, bizlere destek çıkıyor. Sahada var gücümüzle vatandaşımızın yanındayız"Mehmet ÇINAR/MANAVGAT (Antalya), (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya / Manavgat Mehmet ÇINAR

2021-08-04 11:05:50



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