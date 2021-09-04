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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hobi Bahçeleri için başvurular başladı

İHA

Hobi Bahçeleri için başvurular başladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin kent yaşamının stresinden uzaklaşarak toprakla ilgilenmek isteyen emeklilere özel hobi bahçeleri kiralamaları için müracaatlar başladı. Başvuruların 28 Eylül 2021 tarihine kadar yapılabileceği bildirildi.

Emekli vatandaşlar başvurabiliyor
Antalyalı emeklilerin doğa ile iç içe vakit geçirerek kendi sebze ve meyvelerini yetiştirip toprakla uğraşmanın keyfini sürebildiği Hobi Bahçelerinin yeni dönem hak sahiplerinin belirleneceği başvurular başladı. 28 Eylül 2021 tarihine kadar Antalya ili sınırları içerisinde ikamet eden emekli vatandaşlar hobi bahçeleri için başvuru yapabilecek.

Başvurular online
Hobi Bahçeleri için her haneden bir kişi başvuru yapabilecek. Vatandaşlar https://www.antalya.bel.tr/OnlineBasvuru/hobibahcesitalepformu linkinden ‘Hobi Bahçesi Talep Forumu’nu doldurarak başvuruda bulunabilecek. 348 hobi bahçesi içinbaşvurulardan sonraki yerleştirme değerlendirmesi sonucu hak sahipleri belirlenecek.
Ekilebilir alanlara sahip bağımsız bahçelerde vatandaşlar, meyve, sebze, mevsimlik çiçek gibi her türlü tarımsal üretim yapabilen kullanıcıların kiralama süresinin 3 yıllık dönemi kapsadığı bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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