Kepez’e eğitim tesisi açılıyor

Kepez Belediyesi, gençlere ve çocuklara, içerisinde 5 bin kitaptan oluşan kütüphane ile 12 dersliğin olduğu modern bir eğitim tesisi daha kazandırdı. 15 Temmuz şehidi Yasin Naci Ağaroğlu’nun isminin verildiği eğitim merkezi 21 Eylül'de hizmete açılacak.

İçerisinde 5 bin kitap kapasiteli kütüphane ile aynı anda 200 öğrenciye Yükseköğretim Kurumları Sınavı(YKS) hazırlık kursunun verileceği 12 dersliğin bulunduğu eğitim merkezinin yapımı tamamlandı.

Kepez Belediyesi, Necip Fazıl Kısakürek Caddesi’nde Hazine’den belediye tahsisi yapılan atıl haldeki 4 katlı binayı restore ederek, modern bir eğitim merkezine dönüştürdü. Binanın eksi ve 1 ve 2. katları kreş, 3 ve 4. katları ise kütüphane ile etüt merkezi haline getirildi.

Kepez Belediye Meclisi tarafından kütüphane ve eğitim merkezine 15 Temmuz şehitlerinden Yasin Naci Ağaroğlu ismi verildi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de, açılışa hazır gelen Yasin Naci Ağaroğlu Eğitim Merkezi ve Kütüphanesi’nde incelemelerde bulundu. Kütüphaneye ve derslikleri gezen Tütüncü, tesisin tefrişatında tespit ettiği eksiklerin giderilmesini istedi.

Eğitim merkezinin açılışı 21 Eylül’de

Başkan Tütüncü, açıklamasında, Kepez Belediyesi olarak gençlere yatırım yapmaya devam ettiklerini söyledi. Geleceği inşa edecek unsurun gençler olduğunun altını çizen Tütüncü, sözlerini şöyle sürdürdü: “Gençlerin bilgiyle ve bilimle konuşmalarını, bu evrensel değerlerle geleceği hazırlanmalarını istiyoruz. Belediye olarak insan odaklı belediyeciliğin merkezine gençleri yerleştirdik. Onlara iyi eğitim ortamları sağlamak en önemli görevimiz. Geleceği aydınlatmak, gençleri geleceğe en güzel şekilde taşımak; onlara güzel okuma imkânlarını sağlamakla oluyor. Necip Fazıl Kısakürek Caddesi’nde içerisinde kütüphane ile üniversite hazırlık kurs merkezinin olduğu güzel bir tesisi gençlerimize ve çocuklarımıza armağan ediyoruz. Çok anlamlıdır ki, 15 Temmuz şehitlerimizden olan Yasin Naci Ağaroğlu kardeşimizin ismini bu eğitim tesisimizde yaşatacağız. Yasin Naci Ağaroğlu Eğitim Merkezi ve Kütüphanesi 21 Eylül'de gençlerimizin hizmetinde olacak.”

123. projeden biri daha gerçekleşti

Gençlere yönelik kaliteli eğitim veren modern bir kurs merkezi yapmayı hayal ettiklerini belirten Başkan Hakan Tütüncü, konuşmasında şunları kaydetti:

“ Üçüncü döneminin 123 projesinden bir tanesi de Kepez Eğitim Akademisiydi. Üniversiteye giriş sınavlarına hazırlık amacıyla hizmet veren kurs merkezlerimizi akademik bir çatı altında toplamaya amaçlayan bu projemizi, çok şükür gerçekleştirdik. Öğrencilerimizi, sınavlara hazırlayacak, gençlerimize güzel bir gelecek hazırlamalarını katkı sağlayacak güzel bir eğitim merkezini Kepez'e, sevgili gençlerimize kazandırdık.

Eğitim merkezinin gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Burada, gençlerimize üniversite giriş sınavına hazırlanmalarında önemli bir imkân da sağlamış olacağız. İnsan merkezli belediyecilik noktasında da önemli bir projeyi daha hayata geçirmenin haklı iftarını yaşıyoruz. Yasin Naci Ağaroğlu Eğitim Merkezi ve Kütüphanesi gençlerimiz hem kitap okuyabilecek hem de üniversite giriş sınavına hazırlanabilecek. Gençlerimiz, çocuklarımız ortamın kendilerini motive ettiği mekânlarda ders çalışmak istiyorlar. Bu anlamda burası biçilmiş bir kaftan. Aynı zamanda bu eğitim merkezi ve kütüphane çevredeki mahallelerdeki gençlerimizin güzel, güzel oturup ders çalışabileceği, gün içerisinde 12 saat açık olan son derece keyifli bir mekân olacak.

Gençlere enerjisi yüksek, keyifli bir mekân daha hazırladık. Bundan dolayı çok mutluyuz.”

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