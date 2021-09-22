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Engin ANAK / ALANYA (Antalya) (DHA) Süper Lig'in 6'ncı haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak olan Kasımpaşa, Alanya'ya geldi.

Kasımpaşa, Süper Lig'in 6'ncı haftasında yarın saat 20.00'de Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak Kasımpaşa, Alanya'ya ulaştı. İstanbul'dan uçakla Gazipaşa Havalimanı'na giden kafile, sonrasında takım otobüsü ile kamp yapacağı otele geçti. Ligde oynanan 5 maçta tek galibiyet alabilen Kasımpaşa, 2 maçı kaybederken, 2 maçta ise berabere kaldı. Puan sıralamasında 16'ncı sırada olan İstanbul ekibi, Aytemiz Alanyaspor maçını kazanarak çıkışa geçmek istiyor.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Kafilenin otele gelişinden görüntülerDHA-Spor Türkiye-Antalya / Alanya Engin ANAK

2021-09-22 14:38:56



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