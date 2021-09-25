Antalya'da askere gitme hazırlığındaki genç, motosiklet kazasında hayatına kaybetti

Antalya’da tek taraflı meydana gelen motosiklet kazasında yolcu olarak bulunan ve askere gitme hazırlığı yapan 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, kaza, dün öğleden sonra Kepez ilçesi Çamlıbel Mahallesi’nde meydana geldi. Askere gitme hazırlığı yapan 19 yaşındaki Hüseyin Aytar arkadaşı Şevket Eroğlu ile birlikte motosiklet ile gezmeye çıktı. İddiaya göre, motosikletiyle bir aracın sağından geçmek isteyen Eroğlu, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kaldırıma çarpan motosikletteki sürücü ve yolcu savruldu. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Kazada ağır yaralanan Hüseyin Aytar, kanlar içinde yere yığıldı. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları müdahalede Hüseyin Aytar’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Sürücü Eroğlu ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası Hüseyin Aytar’ın kanlar içinde yatarken bir vatandaş sürekli Kelimei Şehadet getirdi.

Aytar’ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Morga gelen Aytar’ın yakınları büyük üzüntü yaşadığı görüldü. Morgtan alınan Aytar’ın cenazesinin Burdur’un Bucak ilçesi Dereköy’de toprağa verileceği öğrenildi.

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