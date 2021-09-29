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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Demre'ye yat limanı müjdesi

İHA

Demre'ye yat limanı müjdesi

TBMM AkdenizPA Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Demre ilçesi yat limanı üst yapı ihalesinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun talimatları doğrultusunda kısa sürede yapılacağını söyledi.
AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu Ulaştırma ve Altyapı Bakanını Karaismailoğlu 'nun Demre İlçesinin turizm potansiyelini ve yat turizmi açısından taşıdığı avantajları değerlendirerek yat limanı üst yapı ihalesine çok kısa süre içinde çıkacağı müjdesini verdiğini açıkladı. Uslu, " Başta Demreli hemşehrilerimiz olmak üzere Antalyamıza hayırlı olsun. Demre Taşdibi Plajındaki Turizm Alanına yapılan Demre Yat Limanı, ülke ve yöre ekonomisine sağlayacağı katkıların yanında, bölge turizminin canlılık kazanması ve gelişmesinde de çok önemli rol oynayacaktır " dedi.
Yat limanının 450 günde tamamlanması planlanıyor. 400 yat bağlama kapasitesine sahip olacak Demre yat limanında 300 yat kapasiteli çekek yeri, gümrük, güvenlik, yönetim için idari binalar olacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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