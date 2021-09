Vali Yazıcı: “Antalya’nın ekonomisini daha da güçlendireceğiz” Antalya 1. doz aşıda yüzde 90’ı geçti

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya Ticaret Borsası (ATB) tarafından düzenlenen ve Antalya’nın tarımsal üretimdeki son durumları ve projelerinin değerlendirildiği toplantıya katıldı. Vali Yazıcı toplantıda, Antalya’nın ekonomisini daha da güçlendireceklerini ifade etti.

Vali Ersin Yazıcı, Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır’ın ev sahipliğinde Borsa’nın Yönetim Kurulu, Meclis, Komite, Disiplin Kurulu ve Yüksek İstişare Kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Antalya’nın tarımsal üretimdeki son durumunun ve projelerinin değerlendirildiği toplantıda Vali Yazıcı, Antalya’nın ekonomisini hep birlikte daha da güçlendireceklerini ifade etti. Toplantının düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Yazıcı, “Bu buluşma pandemiden dolayı biraz gecikti. İnşallah bundan sonra daha çok bir araya gelerek şehirle ilgili çalışmalar yürüteceğiz” dedi.



“Sorunların çözümü noktasında yüz yüze görüşme daha etkili”

Bir yılı aşkın süredir Antalya’da görev yaptığını ve şehirde göreve başladığında pandemi sürecinin devam ettiğini söyleyen Vali Yazıcı, “Pandemi süreci devam ettiği için birçok görüşmeyi ertelemek veya yüz yüze yapamamak zorunda kaldık. Online sistemler üzerinden toplantılar gerçekleştirdik. Sorunların ve sıkıntıların çözümü noktasında bu tür toplantıların yüz yüze yapılmasının daha etkili olduğunu düşünüyorum. Pandemi koşullarında şehre adapte olma ve şehrin dinamiklerine temas noktasında biraz zorluklar yaşadık. Bundan sonra inşallah daha sık bir araya geleceğiz” diye konuştu.



“Birinci doz aşıda yüzde 90’ı geçtik”

Aşılama oranlarının artmasıyla pandemi sürecinin olumluya gideceğini belirten Vali Yazıcı, şehir olarak büyük oranda aşıyı tamamladıklarını ve birinci doz aşıda yüzde 90 seviyesini geçtiklerini söyleyerek aşı olmayan vatandaşlara da aşılarını olma çağrısında bulundu. Pandemiden aşı haricinde başka kurtuluşlarının olmadığını dile getiren Vali Yazıcı, “Pandemiden aşı haricinde başka bir kurtuluşumuz yok. Aşımızı olalım. Bilime güvenelim. Pandemi süreci bizleri ekonomik olarak etkilediği gibi psikolojimizi de etkiledi. Bu zorlu süreçten hep birlikte kurtulacağız” şeklinde konuştu.



“Hayırseveri çok bir milletiz”

Manavgat’ta Türkiye’nin en büyük yangın felaketini yaşadıklarını söyleyen Vali Yazıcı, “Bundan iki ay önce büyük bir yangın yaşadık. 10 gün devam eden ve yerleşim yerlerini tehdit eden Türkiye’deki en büyük yangın felaketiydi. Allah bir daha göstermesin. Çok zorlu bir süreçti. Yangında zarar gören vatandaşlarımızın yararlarının sarılması adına çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Devletimiz büyük ve güçlü. Halkımızda büyük destekler verdi. Hayırseveri çok bir milletiz” dedi.



“Yangında zarar gören evlerle ilgili ihale yapıldı”

Yangın bölgesinde zarar gören evlerle ilgili ihalelerin yapıldığını aktaran Vali Yazıcı, toplamda bin 300 konutun inşa edileceğini söyledi. Zarar gören evlerle ilgili en büyük problemin mülkiyet problemi olarak baş gösterdiğini aktaran Vali Yazıcı,“Arazi ile ev farklı kişilerin üzerine olunca yeni ev yapılabilmesi için bize yer göstermesi lazım. Şu an tek sorun bu. Bin 300 konutun sadece 173’ünde bu tür sorunlar yok. Birçok yer hisseli tapu olmasından dolayı sorunlar yaşanıyor. İnşaat çalışmaları için tüm hazırlıklar yapıldı ancak bu tür sorunlardan dolayı şu an sadece 20 inşaata başlanılabildi. 14 Ekim’e kadar süreç devam ediyor. Tapuyu gösteren veya muvafakatname alan herkesin evlerine hızlı bir şekilde başlanıyor. Bu tarihe kadar muvafakatnamesini alamayanlara, problem yaşayanlara köyün yakınlarında tespit edilen hazine arazilerine evleri yapılacak. İnşallah bütün sorunlar çözülecek. Hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.



“Köylülerimizin köyde kalıp üretime devam etmesini istiyoruz”

Yangında zarar gören köylerdeki vatandaşların köylerinde kalıp üretime devam etmelerini istediklerini dile getiren Vali Yazıcı, bu konuda her türlü desteği ve çalışmayı yaptıklarını belirtti. Özellikle pandemiyle birlikte tarım ve hayvancılığın ne kadar önemli olduğunun bir kez daha hatırlandığını ifade eden Vali Yazıcı, tarımla ilgili çalışmaların devam ettiğini ve köylerdeki standartları yükselterek köylerimizi daha cazip hale getirmek istediklerini söyledi.



“Köye ilgiyi arttırmayı hedefliyoruz”

Köylere ilgiyi arttırmayı hedeflediklerini söyleyen Vali Yazıcı, “Atatürk ‘Köylü milletin efendisidir.’ dese de bizler toplum olarak köyden çıkmayı sınıf atlamak olarak gördüğümüz için senelerdir sorun yaşadık. Şimdi gençlerimizin tarımda ve hayvancılıkta köylerine geri dönerek üretime katılmalarını istiyoruz. Yavaş yavaş toplumumuzda tarıma karşı bilinç artmaya başladı. Bizlerin de gençlerimizi ikna ederek bu sektöre daha çok yönlendirmemiz gerekiyor. Tarım ve hayvancılıkla uğraşan gençlerimizin kazançlarının nasıl artacağı konusunda çalışmalar yürütmeliyiz. Devletimizin bu konuda çalışmaları var. İnşallah geçlerimizi tarım ve hayvancılıkta daha çok göreceğiz. Pandemi bütün düşüncelerimizi değiştirdi. Özellikle şehir hayatının bir üstünlük verdiği düşüncesinden çıkarak insanlarımız daha çok köylere ve kırsal alanlara ilgi duymaya başladı. İnşallah projelerle bu ilgiyi daha da arttıracağız” dedi.



"Ne zaman derdimiz olsa rahatlıkla arayabiliyoruz"

Toplantıda konuşan Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, "Sağ olsun Valimiz birleştirilmiş Meslek Komiteleri toplantımıza davetimizi kırmadı, katıldı. Antalya'ya geldiğinden bu yana ne zaman derdimiz olsa rahatlıkla arayabiliyoruz kendisini ve derdimize deva olmak için çalışıyor. Pandemide aldığı önlemler, Manavgat yangınında bölgedeki doğanın, halkın savunucusu oldu” ifadelerini kullandı.

