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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

YÖREX'te yöresel ürünler ziyaretçilerini bekliyor

İHA

YÖREX'te yöresel ürünler ziyaretçilerini bekliyor

Antalya Ticaret Borsası (ATB) öncülüğünde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) desteğiyle düzenlenen 11’inci Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX 24 Ekim’e kadar ziyaretçileri yöresel ürünlerle buluşturacak. Anadolu’nun doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine yüzlerce yöresel ürünün yer aldığı YÖREX, sabah 10.00’dan akşam 20.30’a kadar ziyaret edilebiliyor. ANFAŞ Fuar Merkezi’nde düzenlenen YÖREX’e giriş ücretsiz. Coğrafi işaretli ürünlerin ağırlıklı olarak sergilendiği YÖREX’te her ilden onlarca yöresel ürün ziyaretçiye sunuluyor.

"2 günde 100 binin üzerinde ziyaretçi"
“Sizin Oraların Nesi Meşhur?”, “Bir Adımda Anadolu” sloganlarıyla düzenlenen Türkiye’nin en renkli fuarı YÖREX’i ilk iki günde 100 birinin üzerinde kişi ziyaret etti. YÖREX’e çocukların ilgisi ise yoğun oldu. YÖREX’te Sinop mantısından Diyarbakır burma kadayıfına, Erzurum çivil peynirinden Gaziantep baklavasına, Devrek bastonundan Milas zeytinyağına, Sakarya şimşir tarağından Afyon sucuğuna, Alaşehir üzümünden Hatay künefesine, Samsun semaverinden Ezine peynirine, Sinop hacıkadı tavuğundan Hereke halısına, Aydın incirinden İzmir şambali tatlısına yüzlerce ürün ziyaretçiyle buluşuyor.

"Yerel ürünler büyük marketlerle buluşuyor"
YÖREX’te coğrafi işaretli ürünlerin ekonomiye kazandırılması, iş bağlantılarının kurulması amacıyla düzenlenen ikili görüşmelere ise ilgi yoğun. Çok sayıda yerel üretici, büyük market zincirlerinin temsilcileriyle TOBB’un organizasyonu ile bir araya geliyor, yüz yüze görüşmeler yapıyor. E ticaret sitelerinin yerel ürün üreten ve ticaretini yapanlarla bir araya geldiği YÖREX’te, yöresel ürünlerin e ticaret üzerinden tüketiciyle buluşturulmasına yönelik görüşmeler gerçekleştiriyor. YÖREX’te 23 Ekim Cumartesi günü ise Grup Gümüş Pena birbirinden güzel şarkılarıyla dinleyici ile buluşacak.

"YÖREX 24 Ekim' kadar görülebilecek"
Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, Türkiye’nin en sevilen fuarı YÖREX’in Anadolu’nun tüm renklerini Antalya’da buluşturduğunu belirterek, “Memleket hasreti çekenleri YÖREX’e davet ediyoruz. 10 bin metrekarede Anadolu turu atmak isteyenler YÖREX’e gelmeli” dedi. Özellikle çocukların yöresel ürünleri görmesini istediklerini söyleyen Çandır, “Yöresel ürünleri gelecek nesillere aktarmalıyız. Biz hatırlayalım, çocuklarımız keşfetsin” diye konuştu. Çandır, 24 Ekim’e kadar açık olacak YÖREX’e herkesi davet etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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