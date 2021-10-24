BAİB'den gübre ihracatı yasağının kaldırılması için girişim



Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)BATI Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB), gübre ihracatı yasağının kaldırılması ile ilgili Ticaret Bakanlığı'ndan yetkilileriyle bir araya geleceklerini açıkladı. BAİB Ümit Mirza Çavuşoğlu "Hammadde ihracatının yasaklanmasına 'evet' diyoruz. Ama işlenmiş katma değerli ürünlerin yasaklanmaması gerektiğine inanıyoruz" dedi.

BAİB Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, önceki gün itibarıyla gübre ihracatına yasak geldiğini belirterek, bu durumun kaldırılması için ilgili tüm bakanlıklarla görüşme içerisinde olduklarını açıkladı. Batı Akdeniz bölgesinde gübre ihracatı yapan firma sayısının 150 civarında olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Gübre ihracatının tamamen yasaklanmasına karşıyız. İlgili bakanlıklar ve kurumlara 'yasaklanacaksa eğer hammadde ihracatı yasaklasın' diye teklifte bulunduk. Ülkede fiyat istikrarını yakalayacaksak, ki sunulan çözüm kısa vadeli, orta ve uzun vadede maalesef bizi sorunlar bekliyor. Hammadde ihracatının yasaklanmasına 'evet' diyoruz. Ama işlenmiş katma değerli ürünlerin yasaklanmaması gerektiğine inanıyoruz" diye konuştu.

'SALI GÜNÜ YETKİLİLERLE GÖRÜŞECEĞİZ'

Bu konuda ilgili tüm bakanlık ve kurumlara ciddi bir baskı oluştuğunu anlatan Çavuşoğlu, "Özellikle katma değeri yüksek ürünlerdeki yasağı kaldırtacağız. Kısa bir süre ihracatı kayda bağlanacak ama sonra da inşallah normal ihracata devam edilecek. İlgili tüm bakanlıklarla görüşmelerimizi yaptık ve 26 Ekim Salı günü de Ticaret Bakanlığı üst düzey yetkilileriyle bir görüşme yapacağız. Zaten yasak kararıyla birlikte bize yoğun dilekçeli talepler geldi ve bunları bakanlıklara bildirdik" ifadelerini kullandı.

'FİRMALARA AĞIR CEZALAR GELEBİLİR'

İhracat yasağının çok ciddi bir sorun olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, firmaların yurt dışında sözleşme yaptıkları şirketlere karşı sorumlulukları olduğunu, bu yüzden de çok ağır ve ciddi cezai müeyyidelerle karşı karşıya kaldıklarını kaydetti. Yasağın batışları da tetikleyebileceği yönünde uyarıda bulunan Çavuşoğlu, "Çünkü bazı firmalar sadece ihracat yapıyor ve ürünlerini iç piyasaya sürmeleri kısa vadede mümkün değil" dedi.

'İSTİHDAM İÇİN DE TEHLİKELİ'

İhracat yasağı nedeniyle, gübre firmalarının işçi çıkartmak zorunda kalabileceğini, istihdamı da olumsuz etkileyeceğini anlatan Çavuşoğlu, bu sorunun en geç bir hafta 10 gün içerisinde çözülmesi gerektiğini, aksi takdirde işlemelerinde tahammül edemeyeceğini dile getirdi. Çavuşoğlu, yasak nedeniyle ihracatçı firmaların hem sözleşmeleri kapsamında ağır cezalarla karşılaşacağını hem de ihracat pazarlarını kaybedeceğini vurguladı.

'KAYBEDİLEN PAZARLARI GERİ ALMAK MÜMKÜN DEĞİL'

Geçmiş yıllardaki ihracat yasaklarının sonuçlarından örnek veren Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Burada cezalarla belki hırpalanacağız ama uzun vadede tüm pazarları kaybedeceğiz. Neyi kaybettiğimizin farkında değiliz aslında. 2015'te Türkiye'nin domates ihracatı, 360 bin ton iken önceki sene 50-60 bin tonlarda. Bir şeyi kaybettikten sonra geri almamız mümkün değil. Gübrede de aynı şekilde yurt dışında, herhangi bir pazarda yer edinmek öyle çok kolay değil. Yıllarca canla başla mücadele ederek bu pazarlar oluşturuluyor. Böyle bir durumda herhangi bir ülke hemen devreye giriyor. Tekrar bu pazarları bizim ihracatçımızın elde etmesi mümkün olmayacaktır."

'HAMMADDE ALIP KATMA DEĞERLİ ÜRÜN SATIYORUZ'

Türkiye'de birçok üründe hammaddenin dışarıya satılıp katma değerli ürün olarak ithal edilmesi durumuna da dikkat çeken Çavuşoğlu, gübrede ise tam tersi bir sürecin yaşandığını söyledi.

Çavuşoğlu, "Birçok üründe 'Bizden hammadde alıp bize daha pahalıya satıyorlar' şeklinde şikayetleri hep duyarız. Burada ise tam tersi, hammaddeyi ucuza alıp, aldığımız ülkelere katma değerli ürün satıyoruz. Çin'den hammaddeyi alıp, Çin'e gübre satıyoruz. Diğer ülkelerin birçok üründe bize yaptığını, gübrede o ülkelere yapıyoruz. Bunu yasaklamak çok doğru gelmiyor" diye konuştu.DHA-Ekonomi Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR

2021-10-24 12:47:40



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