Antalya OSB Teknik Koleji’nde karne mutluluğu

Antalya OSB Teknik Koleji’nde karne heyecanı yaşandı. Kolej yönetimi, öğretmen, öğrenci, veli ve sanayiciler, şenlik tadında bir gün geçirdi.

6 Eylül’de başlayan 20212022 eğitimöğretim yılı çerçevesinde kapılarını açan kolejde, hem ilk yılı tamamlamanın hem de karne almanın mutluluğu yaşandı. Heyecan ve mutluluklarına velileri de ortak eden kolej yönetimi, karne ve başarı belgesi takdim töreninin ardından, geleneksel hale getirecekleri Pilav Günü Etkinliğinin ilkini gerçekleştirdi. Öğrencilerden oluşan orkestra, seslendirdiği birbirinden hareketli şarkılarla, karne gününü büyük bir şenliğe dönüştürdü.



İlk yıl başarısı

Okul bahçesinde düzenlenen törene Antalya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Ali Bahar, Antalya OSB Eğitim Komisyonu, okul yönetimi, öğretmenler, sanayiciler ve öğrenci velileri katıldı. Okulda eğitim gören 282 öğrenciyi temsilen, bir sınıfın karnelerini takdim eden Başkan Ali Bahar ve Antalya OSB Eğitim Komisyonu, tüm öğrencileri ilk yılda elde edilen başarılardan dolayı kutlayıp teşekkür etti. Törenin açılış konuşmasını yapan Başkan Ali Bahar, öğrencilerden, yaz tatilinde de eğitime ara vermemelerini, okuyup araştırarak kendilerini güçlendirmelerini istedi.



“Geleceği sizler inşa edeceksiniz”

Antalya OSB Teknik Koleji’nin ilk yılını yüz akıyla tamamladığını aktaran Başkan Ali Bahar, “İkinci yıl ailemize yeni kardeşlerimiz katılacak. Sizler onların ağabeyleri, ablaları olacaksınız. Sizler de onların eğitimlerine katkı sağlayacak, buradaki aile ortamını daha da güçlendireceksiniz. Okulumuzun geleceğini sadece bizler, öğretmenlerin ya da velilerimiz inşa etmeyecek, sizler yapacaksınız bunu. Aynı şekilde ülkemizin geleceğini de sizler oluşturacaksınız. Bunun yolu sevgiden, birbirimizi sevmekten geçiyor. Bir sonraki jenerasyonu sevgiyle ve şefkatle karşılamalı, öğrendiklerinizi onlara aktarmalısınız ki okulumuz sadece bir binadan, derslerden, üniformadan ya da aldığınız bu karnelerden ibaret olmasın. Bizim okulumuzun bir kültürü ve geleneği olmalıdır. Sizleri bu kültürle eğitip, geleceğin başarılı iş insanları, akademisyenleri, sanatçıları yapmak istiyoruz” dedi.

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