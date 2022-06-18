Akdeniz’deki ekosistemin kalbi: Caretta Carettalar DKMP Antalya Bölge Müdür Yardımcısı Osman Yöntem: “Carettalar sağlıklıysa Akdeniz’in kalbi iyidir”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akdeniz’deki ekosistemin kalbi: Caretta Carettalar DKMP Antalya Bölge Müdür Yardımcısı Osman Yöntem: “Carettalar sağlıklıysa Akdeniz’in kalbi iyidir”

İHA

Akdeniz’deki ekosistemin kalbi: Caretta Carettalar DKMP Antalya Bölge Müdür Yardımcısı Osman Yöntem: “Carettalar sağlıklıysa Akdeniz’in kalbi iyidir”

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Antalya Şube Müdür Yardımcısı Osman Yöntem, Caretta Carettaların Akdeniz açısından oldukça önemli olduğunu vurgulayarak, “Akdeniz’de deniz kaplumbağalarının popülasyonu sağlıklı bir şekilde devam ediyorsa bunun anlamı şudur; vücudunuzda kalbiniz iyi çalışıyordur” dedi.
DKMP Antalya Şube Müdürlüğü tarafından 16 Haziran Dünya Deniz Kaplumbağalarını Koruma Günü dolayısı ile etkinlik düzenlendi. Etkinlik öncesi öğrenciler ve tüm katılımcılara üzerinde DKMP logosu ve Caretta Carettaların resmi bulunan tişört ve şapka dağıtıldı. Kumluca ilçesine bağlı Mavikent Mahallesi sahilinde düzenlenen etkinlikte Caretta Carettaların yaşam alanları ve kaplumbağaların deniz ekosisteminde ne denli bir öneme sahip olduğu konusunda bilgilendirme yapıldı.

“Caretta kaplumbağalarını denizin kalbi gibi düşünün”
Etkinlikte konuşan DKMP Finike Şefi Esin Güngör’ün ardından DKMP Antalya Şube Müdür Yardımcısı Osman Yöntem, Caretta Carettaların önemine dair bir konuşma yaptı. Nasıl sağlıklı bir insanın kalbi iyi çalışıyorsa Caretta Carettaların sağlıklı olmasının da denizin kalbinin iyi çalıştığının göstergesi olduğunu vurgulayan Yöntem, “’Niçin deniz kaplumbağasını korumalıyız’ sorusunu cevaplamamız gerekiyor. Deniz kaplumbağalarını şöyle düşünelim. Vücudunuzun bir ekosistem olduğunu düşünün. Vücudunuzda birçok organınız var. Bunlardan bazıları çok önemli, bazıları az önemli organlardır. Mesela kalbiniz çok önemli. Kalbiniz çalışmazsa ölürsünüz. Parmağınız kesilmiş olsa yaşayabilirsiniz. Caretta kaplumbağalarını denizin kalbi gibi düşünün. Eğer Akdeniz’de deniz kaplumbağalarının popülasyonu sağlıklı bir şekilde devam ediyorsa bunun anlamı şudur; vücudunuzda kalbiniz iyi çalışıyordur. Bu gibi Akdeniz’deki ekosistem de iyidir” dedi.
Caretta kaplumbağaları gönüllü koruyucuları da katılımcılara ve öğrencilere kaplumbağaları korurken yaşadıkları anılarını ve kaplumbağaların yumurtlama dönemindeki evreleri anlattılar.
Etkinliğe DKMP Antalya Bölge Müdür Yardımcısı Osman Yöntem, Kumluca İlçe Emniyet Müdürü Erol Şen, Kumluca Orman İşletme Müdürü Cengiz Okudan, DKMP Finike Şefi Esin Güngör, Mavikent Durali Yazıcı Okulu öğretmen ve öğrencileri, Caretta kaplumbağaları gönüllü koruyucuları katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Emekli çiftin YKS heyecanı Ellerinde belgelerle sabah erkenden sınav merkezinin yolunu tuttular Üniversite mezunu emekli çift 'Bakalım ne alemdeyiz' deyip sınav heyecanına ortak oldu Hasan Gülünay: “Kendimizle yarışıyoruz, başkalarıyla yarışmıyoruz” "Kaybeden kazanana gömlek alıp yemek ısmarlayacak"
YEREL HABERLER Emekli çiftin YKS heyecanı Ellerinde belgelerle sabah ...
MATSO Başkanı Güngör: “Trafik yoğunluğu, mevcut olan turizm caddelerinin birbirine bağlanması ile bir nebze de olsa rahatlayacak”
YEREL HABERLER MATSO Başkanı Güngör: “Trafik yoğunluğu, mevcut olan ...
Mavi yüzgeçli Atlantik orkinosları, uydu alıcısıyla takip ediliyor
YEREL HABERLER Mavi yüzgeçli Atlantik orkinosları, uydu alıcısıyla ...
Valilik girişindeki kumru yuvasına, validen 'Sakın dokunmayın' talimatı
YEREL HABERLER Valilik girişindeki kumru yuvasına, validen 'Sakın ...
Akdeniz Üniversitesi’nden 10 bin öğrenci törenle mezun oldu
YEREL HABERLER Akdeniz Üniversitesi’nden 10 bin öğrenci törenle ...
Cinnet geçiren babaları tarafınan öldürülen iki kardeşin cenazeleri evden alındı Çocuklar olay yerinde, eşi hastane yolunda hayatını kaybetti Antalya'da cinnet geçiren baba 2 çocuğunu ve eşini öldürdü, aynı silahla intihara teşebbüs etti
YEREL HABERLER Cinnet geçiren babaları tarafınan öldürülen iki ...
Bakan Ersoy: Haziran sonu itibarıyla 19 milyonu yakalamış olacağız
YEREL HABERLER Bakan Ersoy: Haziran sonu itibarıyla 19 milyonu ...
Eşi ve 2 çocuğunu tüfekle öldürüp, intihara kalkıştı
YEREL HABERLER Eşi ve 2 çocuğunu tüfekle öldürüp, intihara kalkıştı
Büyükşehir Meclisi öğrenci yurtlarının tahsisini iptal etti
YEREL HABERLER Büyükşehir Meclisi öğrenci yurtlarının tahsisini ...
Antalya'da baba cinneti: 3 ölü, 1 ağır yaralı Antalya'da cinnet getiren baba 2 çocuğunu ve eşini öldürdü, aynı silahla intihara teşebbüs etti
YEREL HABERLER Antalya'da baba cinneti: 3 ölü, 1 ağır ...
Parkta hasmına ateş açtı, yakalanınca gazetecilere “Bilseydik yakışıklık çıkardık“ dedi
YEREL HABERLER Parkta hasmına ateş açtı, yakalanınca gazetecilere ...
Ekolojik Kreş’te yıl sonu coşkusu
YEREL HABERLER Ekolojik Kreş’te yıl sonu coşkusu
Manavgat’ta Yeşilçam rüzgârı
YEREL HABERLER Manavgat’ta Yeşilçam rüzgârı
Başkan Yücel’den öğrencilere karne sürprizi
YEREL HABERLER Başkan Yücel’den öğrencilere karne sürprizi
Bakan Yardımcısı Alpaslan: Turizmde rekorlarla dolu yıl geçireceğiz
YEREL HABERLER Bakan Yardımcısı Alpaslan: Turizmde rekorlarla dolu ...
Karnesini alan denize koştu, dünyaca ünlü sahil çocuklarla doldu Tatillerinin ilk saatlerinde bol bol yüzen çocukların mutluluğu gözlerinden okundu
YEREL HABERLER Karnesini alan denize koştu, dünyaca ünlü sahil ...
Refüjdeki beton kütleye çarpan otomobil hurdaya döndü: 4 yaralı
YEREL HABERLER Refüjdeki beton kütleye çarpan otomobil hurdaya ...
Avrupa Büyükler Eskrim Şampiyonası başladı
YEREL HABERLER Avrupa Büyükler Eskrim Şampiyonası başladı
6 çocuk babası adam 72 saattir kayıp
YEREL HABERLER 6 çocuk babası adam 72 saattir kayıp
Döşemealtı Küçük Kız Voleybol Takımı Türkiye üçüncüsü oldu Nar Taneleri üçüncülüğü getirdi
YEREL HABERLER Döşemealtı Küçük Kız Voleybol Takımı Türkiye üçüncüsü ...
Çiftçiye ve üreticiye destek için 6 köy pazarı açıldı
YEREL HABERLER Çiftçiye ve üreticiye destek için 6 köy pazarı açıldı
Minik öğrencilerden Başkan Esen’e Babalar Günü sürprizi
YEREL HABERLER Minik öğrencilerden Başkan Esen’e Babalar Günü ...
Sanat atölyesi kursiyerlerinin el emeği göz nuru eserleri sergilendi
YEREL HABERLER Sanat atölyesi kursiyerlerinin el emeği göz nuru ...
Başkan Böcek öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu
YEREL HABERLER Başkan Böcek öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.