Hareket halindeki otomobil alev topuna döndü

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KorkuteliAntalya karayolu Yazır Mahallesi çevreyolunda seyir halindeki bir araç cayır cayır yanarak kullanılamaz hale geldi.

Antalya'dan Korkuteli istikametine giden Volkan Atmaca idaresindeki 07 JZ 817 plakalı otomobil, seyir halindeyken alev aldı. Alevlerin motor bölümünü sarmasıyla araç bir anda alev topuna döndü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Antalya Büyükşehir Belediyesi Korkuteli İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen araç küle döndü. Yangın sonrası araç kullanılamaz hale geldi.

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