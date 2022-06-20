Başkan Topaloğlu, öğretmenlerle YKS sürecini değerlendirdi

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ve Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Emin Gül, Ahmet Erkal Destek Eğitim Kursu’ndaki öğretmenlerle bir araya gelerek durum değerlendirmesinde bulundu.

1819 Haziran’da 3 milyon 243 bin 425 kişinin girdiği üniversite sınavı sonrası kurs merkezindeki öğretmenlerle durum değerlendirmesi yapan Belediye Başkanı Topaloğlu, kurs merkezinde ücretsiz eğitim alan 300 öğrencinin de sınav süreci hakkında bilgi aldı.



“Eğitim ve öğrencilerimize yatırım yapmaya devam edeceğiz”

Kurs müdürü Suat Göv ve öğretmenlerden sınava giren öğrenciler hakkında bilgiler alan Başkan Topaloğlu, emeklerinden dolayı öğretmenlere teşekkür etti. Topaloğlu, yaptığı açıklamasında, “Kurs merkezimizde ücretsiz olarak üniversiteye hazırlanan 300 öğrencimiz hafta sonu yapılan üniversite sınavına girdi. Aldığımız bilgilere göre çocuklarımızın sınavları iyi geçmiş. İnşallah iyi bir başarı grafiği yakalayacağız. Yıl boyunca büyük emek veren öğretmenlerimize, çocuklarımıza ve ailelerine teşekkür ediyorum. El birliği ile eğitime ve öğrencilerimize yatırım yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

20222023 eğitim ve öğretim yılı için şu ana kadar 150 öğrencinin başvuru yaptığı kurs merkezinde 56 Temmuz tarihlerinde seviye belirleme sınavlarının yapılacağı ve 25 Temmuz’da da derslerin başlayacağı belirtildi.

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