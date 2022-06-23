'Hindi ordusu', istilacı çekirgelerin yarısını yok etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'Hindi ordusu', istilacı çekirgelerin yarısını yok etti

DHA

'Hindi ordusu', istilacı çekirgelerin yarısını yok etti


Mehmet ÇINAR/ ANTALYA, (DHA)ANTALYA'nın yılkı atlarıyla ünlü İbradı ilçesindeki Eynif Yaylası'nda, 20 bin dekarlık meranın 9 bin dekarını istila eden çekirgelere karşı biyolojik mücadele için köylülere dağıtılan hindiler, 2 haftalık uyum süreci sonrası meraya salındı. 2 bin bireyden oluşan 'hindi ordusu', 1 haftada çekirge popülasyonunu yüzde 50'ye yakın azalttı.
İbradı'ya bağlı Torosların en yüksek bölgelerinden biri olan Eynif Yaylası, uzun yıllardır çekirge istilası sorunu yaşıyor. 1500'ü aşkın yılkı atının yaşadığı Eynif Yaylası'nda, çobanların hayvanlarını otlattığı 20 bin dekarlık mera alanının özellikle 9 bin dekarlık kısmında bu yıl da mart ayından itibaren yine büyük çekirge istilası oldu.
Mayıs itibarıyla metrekarede 120 birey olmak üzere milyarın üzerinde çekirge, 9 bin dekarlık merayı işgal etti. 180 çoban ailesinin 6 binden fazla büyükbaş, 2 binden fazla küçükbaşı otlattığı merada, çekirgelerin tüm otları tüketmesi nedeniyle ciddi sorun yaşanıyordu. Eynif Yaylası'ndaki çekirge istilasına karşı geçen yıllarda Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü'nce zirai ilaçlar kullanılan merada, bu ilaçların tüm doğal alana ve otlayan hayvanlara da zararlı olması nedeniyle bu sene Antalya Büyükşehir Belediyesi biyolojik mücadele tekniği uyguladı.
2 BİN HİNDİ MERAYA SALINDI
Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı'nca 3 hafta önce köylülere 2 bin genç birey hindi dağıtıldı. Hindileri 2 hafta süreyle kümeslerinde uyum süreci için bekleten çoban aileleri, 1 hafta önce çekirgelerin istila ettiği meraya saldı. 'Hindi ordusu', 1 haftada çekirge popülasyonunu yüzde 50'ye yakın azalttı.  
Yaylalarındaki çekirge istilasının büyük zararlar oluşturduğunu belirten Orman Mahallesi muhtarı Fikret Canbaş, "Sağ olsun, Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Muhittin Böcek talebimiz üzerine bu hindileri bize 1 hafta içinde gönderdi. Şu anda Eynif meramızda çekirgelere karşı hindilerle mücadele ediyoruz. Hindilerin gelmesiyle çekirgelerin yüzde 50'si kayba uğradı. Yalnız bu yetersiz, Eynif merası çok büyük. Her sene böyle 2-3 bin, 5 bin hindiyle mücadele eder ve ilaç kullanılmaz ise bölge için daha iyi olacağını düşünüyorum" dedi.
Meraya saldıkları hindilerin çekirgelerle beslenerek verdikleri mücadeleden memnun olan çoban aileleri ise çekirgelerin merada hayvanlara ot bırakmadığını, hindilerin çekirgeyle mücadelede çok faydası olduğunu ve sayılarının azalmaya başladığını aktardı.
'HİNDİLERİN ÇOK İYİ MÜCADELE ETTİĞİNİ FARK ETTİK'
Büyükşehir Belediyesi Ar-Ge Şube Müdürü Deniz İlaslan Çürek, çekirgeyle mücadelede kullanılan hindilerin, çoklu faydanın sağlandığı bir proje olduğunu belirterek, "Burada çok ciddi çekirge problemi var, istilacı bir tür. Çok sayıda çıkış yapıp toprak altından şu zamanlarda meradaki otları tüketip hayvanlara ot bırakmıyorlar. Hindilerin bunlarla çok iyi mücadele ettiğini araştırmalarımız sonucunda fark ettik. Üreticilere, çiftçilere hindi dağıtarak çekirgelerle mücadele etmelerini, biyolojik mücadeleye başlamalarını sağladık. Bugün de burada buna şahitlik ediyoruz. Çok güzel şekilde çekirgeleri topluyorlar" diye konuştu.
Çekirgelerin saf protein kaynağı ve hindiler için iyi besin olduğunu anlatan Çürek, "Hindiler bu çekirgelerle besleniyor. Hindiler büyüyünce de çiftçilerimize ekonomik değeri olacak. Çekirgelerin azalmasıyla meradaki otlar kurtulacak, çobanların küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarına ot kalacak, otlayacak. Bölgede çekirgeyle mücadele için ara ara ilaçlama yapılıyordu. Hem yetersiz kalabiliyordu hem ilaçlamanın çok azalması ve çekirgeyle biyolojik mücadelenin daha sağlıklı olduğunu düşünüyoruz ve bu yönleriyle çoklu faydaları olan bir proje. Ayrıca başkanımız Muhittin Böcek, yerelden kalkınmaya büyük önem veriyor. Çünkü yerelden kalkınma, çiftçinin kalkınması, üretim çok önemli ve değerli. Bu üretimlerin artması için destekler de önemli. Büyükşehir Belediyesi olarak çiftçimizin köylümüzün yanında olmaya devam edeceğiz" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR
2022-06-23 10:39:51

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Antalya’da engelli adamın darp edilerek gözünü kaybetmesi olayına 3 gözaltı Sokak ortasında bağırdığı için darp edilip ölüme terk edilmişti
YEREL HABERLER Antalya’da engelli adamın darp edilerek gözünü ...
Çalışanların gözü önünde motosikleti çaldı, sakinliğiyle pes dedirtti İşletme sahibi Ali Çoban: "Kameralara bakınca körlüğümüzü izledik"
YEREL HABERLER Çalışanların gözü önünde motosikleti çaldı, ...
Çevre ödülünü 7’nci kez aldı Muratpaşa üst üste 7 kez ödüle layık görüldü
YEREL HABERLER Çevre ödülünü 7’nci kez aldı Muratpaşa üst üste 7 kez ...
Alanya'da tarım arazisinde başlayan yangında 10 dönüm zarar gördü
YEREL HABERLER Alanya'da tarım arazisinde başlayan yangında 10 dönüm ...
Güzelbağ Sanayi Sitesi arazisinde 18 madde uygulaması tamamlandı ALTSO Başkanı Şahin genel kurulda müjdeyi verdi
YEREL HABERLER Güzelbağ Sanayi Sitesi arazisinde 18 madde uygulaması ...
“Barışa evet” sloganıyla yoga yaptılar
YEREL HABERLER “Barışa evet” sloganıyla yoga yaptılar
Antalya Büyükşehir İtfaiyesi'ne Marmaris yangınında aktif görev
YEREL HABERLER Antalya Büyükşehir İtfaiyesi'ne Marmaris yangınında ...
Yoruma dayalı eğitimle öğrencilere kaynakları araştırma zamanı doğacak Tarımda pratik eğitim ile sektörün kalitesinin yükseltilmesi amaçlanıyor
YEREL HABERLER Yoruma dayalı eğitimle öğrencilere kaynakları ...
Tartıştığı arkadaşını bıçaklayıp, yarasına tampon yaptı
YEREL HABERLER Tartıştığı arkadaşını bıçaklayıp, yarasına tampon ...
Alanya'da 3 mahallenin ulaşım sorunu çözüldü
YEREL HABERLER Alanya'da 3 mahallenin ulaşım sorunu çözüldü
Önce bıçakladı, sonra yardımına koşup yarasına tampon yaptı O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Önce bıçakladı, sonra yardımına koşup yarasına tampon ...
Mail order ile dolandırıcılık şüphelileri yakalandı
YEREL HABERLER Mail order ile dolandırıcılık şüphelileri yakalandı
Alanya ve Sırbıstan’ın Novi Sad kenti arasında işbirliği antlaşması imzalandı
YEREL HABERLER Alanya ve Sırbıstan’ın Novi Sad kenti arasında ...
Otomobille çarpışan motosiklet kanala uçarken çalılara takıldı Manavgat'ta motosiklet ve otomobil çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobille çarpışan motosiklet kanala uçarken ...
Marmaris'teki orman yangınında 2'nci gün; çıkış nedeni için özel ekip kuruldu (5)
YEREL HABERLER Marmaris'teki orman yangınında 2'nci gün; çıkış ...
Yaralı kerkenez koruma altına alındı
YEREL HABERLER Yaralı kerkenez koruma altına alındı
Yüzde 40 engelli adamı öldüresiye dövüp gözünden ettiler Alkol alıp sokakta bağırdığı iddiasıyla darp edilen adam sağ gözünü kaybetti Ramazan Turan Ordu: "Yüzde 40 engelliydim, artık yüzde yüz engelli oldum”
YEREL HABERLER Yüzde 40 engelli adamı öldüresiye dövüp gözünden ...
Antalya'nın batısına turist çekecek proje Antalya'da turizm sektörüne yapılacak 850 milyon TL'lik yatırımla bin 300 kişiye istihdam sağlanacak Fenix Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Mavi: "Tamamen yabancı ağırlıklı proje oldu. Ekonomiye katkımız olacak, ülkemize döviz çekiyoruz" "Turist ülkeden çıkmaya yakın cebindeki son parayı harcamak ister, amacımız aslında o turisti projemize çekmek"
YEREL HABERLER Antalya'nın batısına turist çekecek proje Antalya'da ...
AKMEK’in yıl sonu sergisine yoğun katılımlı açılış
YEREL HABERLER AKMEK’in yıl sonu sergisine yoğun katılımlı açılış
Down sendromlu çocuklar mutfakla buluştu
YEREL HABERLER Down sendromlu çocuklar mutfakla buluştu
Antalya’da köprü ve büzleri yenileme, onarım çalışmaları
YEREL HABERLER Antalya’da köprü ve büzleri yenileme, onarım ...
Eşini ve 2 çocuğunu öldürüp kendini yaralayan şahıs hastanede öldü
YEREL HABERLER Eşini ve 2 çocuğunu öldürüp kendini yaralayan şahıs ...
Vali Yazıcı: “Esnaf kalkınırsa ülke kalkınır” Esnaf ziyaretinde sorunlar ve talepler dinlendi
YEREL HABERLER Vali Yazıcı: “Esnaf kalkınırsa ülke kalkınır” Esnaf ...
“Pedal Arkadaşım” izleyiciyle buluştu
YEREL HABERLER “Pedal Arkadaşım” izleyiciyle buluştu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.