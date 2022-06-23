Yavru balıklarda yüzde 40'ı bulan deformasyon sorunu araştırılıyor



Ahmet ACAR/ DEMRE (Antalya), (DHA)AKDENİZ Su ürünleri Araştırma Üretim ve Eğitim Enstitüsü'nde yavru balıkların iskelet deformasyon sorununu araştıran proje yürütülüyor. Projeyle yavru çipura ve levrek üretiminde yüzde 40'ları bulan kaybın önüne geçilmesi ve sorunun bilgisayar ortamında kısa sürede tespiti amaçlanıyor.

Merkezi Demre ilçesi Beymelek Mahallesi'ndeki Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretim ve Eğitim Enstitüsü'nde, kısa adı 'TAGEM' olan Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü'nce desteklenen projeyle kültür koşullarında üretilen çipura ve Avrupa deniz levreği larva ve yavrularında gözlemlenen deformasyonların, 'görüntü işleme' yöntemi ile belirlenmesi projesi yürütülüyor. Projeye Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Çoban ve Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erkan Gümüş danışmanlık yapıyor. Proje, Akdeniz Su Ürünleri Enstitüsü Su Ürünleri Mühendisi İsa Aydın başkanlığındaki ekip tarafından yürütülüyor.

BİLGİSAYARLI SİSTEM KULLANILIYOR

Yoğun yavru balık üretim koşullarında, yavruların gelişim aşamalarında iskelet deformasyonlarının bazen yüzde 40'lara varan üretim kaybına yol açması, deformasyonların türü ve tespitinin klasik yöntemlerle uzun zaman alması üzerine uygulanan proje ile dijital yöntemleri kullanmak amaçlanıyor. Bu sayede deformasyonların tespitini kısa sürede yapıp, alınacak önlemlerle üretim kaybının önüne geçilmesi hedefleniyor. Bugün uygulanan ve 20 gün süren yöntemlerin yerine alternatif bilgisayar görüntüleme işleminin kullanılması ile çok kısa sürede sorunun belirlenerek tüketiciye yüksek kalitede yavru balık sunumu sağlanıp, çipura ve Avrupa deniz levreğinin üretiminin artırılması hedefleniyor.

'GÖRÜNTÜ İŞLEME YÖNTEMİYLE TESPİT ETMEYE ÇALIŞIYORUZ'

3 yıl sürecek projeyi yürüten su ürünleri mühendisi İsa Aydın, "Proje ile çipura ve levrek balıklarının larva ve yavru döneminde yaşanan deformasyonları görüntü işleme yöntemiyle tespit etmeye çalışıyoruz. Böylelikle çok daha uzun süren boylama yöntemlerine alternatif olarak, bunu çok kısa bir sürede bilgisayarlı görüntüleme yöntemi ile yapmaya çalışıyoruz" dedi.

Akdeniz Su Ürünleri Enstitüsü Müdürü Serkan Erkan da "Enstitümüzün Ar-Ge projelerinden biri de bakanlığımızın, sektörümüzün üretmiş olduğu çipura, levrek yavrularında deformasyon oranlarının belirlenmesi projesi. Artık avcılıktan elde ettiğimiz balık çok az. Rekoltemiz çok düştü. Vatandaşımızın, halkımızın hayvansal proteine ulaşma kolaylığını ve miktarını artırmaya çalışıyoruz. Buna yönelik ürettiğimiz çipura ve levrek yavrularında 'deformasyon' dediğimiz omurga problemlerinden kaynaklı çok fazla kayıp var. Bu yüzde 15, 20, 30, 40'ları buluyor. Hedefimiz bu deformasyonun standardını oluşturmak. Deformasyonu nasıl belirleriz, hangi sistemle, onun üzerinde çalışıyoruz. Belirlediğimiz deformasyonu nasıl önleriz, deforme oranını nasıl düşürürüz, bunun üzerinde çalışıyoruz" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya / Demre Ahmet ACAR

2022-06-23 10:42:15



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.