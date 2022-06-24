Polise mukavemet gösterdiler, önüne gelenden şikayetçi oldular

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Polise mukavemet gösterdiler, önüne gelenden şikayetçi oldular

İHA

Antalya'da kendilerine kimlik soran polis memurlarına mukavemet gösteren gençler ortalığı birbirine kattı. Ekiplerin biber gazı ile etkisiz hale getirdiği gençler, öfkelerini bu sefer gazetecilerden çıkarmaya çalıştı. Polislerden ve çekim yapan gazetecilerden şikayetçi olacaklarını söyleyen gençler, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Polise mukavemet gösterdiler, önüne gelenden şikayetçi oldular

Antalya’da kendilerine kimlik soran polis memurlarına mukavemet gösteren gençler ortalığı birbirine kattı. Ekiplerin biber gazı ile etkisiz hale getirdiği gençler, öfkelerini bu sefer gazetecilerden çıkarmaya çalıştı. Polislerden ve çekim yapan gazetecilerden şikayetçi olacaklarını söyleyen gençler, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Olay, saat 14.30 sıralarında Konyaaltı Sahili varyantlardaki kayalık alanda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sahilde araştırma yapan ekipler, kayalık alanda bir ağacın altındaki 5 gençten kimlik göstermelerini istedi. Polisle sözlü tartışmaya giren gençler, ardından mukavemet gösterince ekipler biber gazı ile müdahalede bulundu. Mukavemetin sürmesi üzerine olay yerine takviye ekipler sevk edildi. Bu sırada kendisini görüntüleyen gazetecileri gören bir genç, “Kim çekiyorsa hepsinden şikayetçiyim kardeş. Tamam mı?" diye tepki gösterirken, biber gazından etkilenen diğer genç de polis ekiplerinden şikayetçi olacaklarını söyledi. Gazın etkisiyle önünü dahi görmekte zorlanan gence yine polis ekipleri terliğini giymesinde ve yüzünü yıkamasında yardımcı oldu. Kayalık alandan indirilen 5 genç, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Alanya'da 3 noktada yangın çıkardı, 4'üncü yerde suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Alanya'da 3 noktada yangın çıkardı, 4'üncü yerde ...
Rüzgarın sürüklediği paraşütte mahsur kalan Rus anne ve kızları kurtarıldı
YEREL HABERLER Rüzgarın sürüklediği paraşütte mahsur kalan Rus anne ...
Polisin sıktığı biber gazından etkilendi, duş aldırılıp merkeze götürüldü
YEREL HABERLER Polisin sıktığı biber gazından etkilendi, duş ...
Alanya’da ormanı yakan şüpheli suçüstü yakalandı Şüphelinin sırt çantasından çok sayıda kibrit, çakmak, çıra, kolonya şişesi çıktı
YEREL HABERLER Alanya’da ormanı yakan şüpheli suçüstü ...
Gökbel Yağlı Pehlivan Güreşleri için gerim sayım başladı
YEREL HABERLER Gökbel Yağlı Pehlivan Güreşleri için gerim sayım ...
Piknikte ekmeği böldüklerinde hayatlarının şokunu yaşadılar Ekmeğin içinden fare çıktı, piknik yapmaya hazırlanan aile soluğu mahkemede aldı Marketin fırının depo kısımlarında yapılan denetimde fare pislikleri ve el yapımı fare kapanı tespit edildi Alihan Taş: “Artık ekmek almıyoruz. Kaynanam evinde yapıyor, onu yiyebiliyoruz” Avukat Eyüp Yıldırım: “Bu olay müvekkile madden ve manen zarar vermiştir”
YEREL HABERLER Piknikte ekmeği böldüklerinde hayatlarının şokunu ...
En İyi Çevre Ödülü Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin
YEREL HABERLER En İyi Çevre Ödülü Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin
Antalya'da aranan 53 şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Antalya'da aranan 53 şahıs yakalandı
Duygu'nun katilinin indirimsiz müebbet hapsine onama
YEREL HABERLER Duygu'nun katilinin indirimsiz müebbet hapsine onama
Deniz paraşütüne binen anne ve 2 çocuğu havada askıda kaldı Paraşüt teknesi arıza yapınca havada askıda kalan anne ve çocukları için çalışanlar ve turistler seferber oldu 10 dakikalık uğraşın ardından anne ve iki çocuk sağsalim aşağı indirilebildi
YEREL HABERLER Deniz paraşütüne binen anne ve 2 çocuğu havada askıda ...
Rektör Özkan: “Üniversiteler, ülkelerin iş birilikleri içerisinde en değerlilerden birisi olacak” Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan Rus akademik heyeti ağırladı
YEREL HABERLER Rektör Özkan: “Üniversiteler, ülkelerin iş ...
Mikrocerrahide Akdeniz Üniversitesi’ne ödül Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Gökhan Ertosun iki ayrı alanda ödüllendirildi
YEREL HABERLER Mikrocerrahide Akdeniz Üniversitesi’ne ödül Dr. ...
Antalya fethinin sembolü Selçuklu arması, Saat Kulesi'ndeymiş
YEREL HABERLER Antalya fethinin sembolü Selçuklu arması, Saat ...
Üzerlerinde uyuşturucuyla yakalandılar
YEREL HABERLER Üzerlerinde uyuşturucuyla yakalandılar
Serinlemek için denize giren Alman turist boğuldu
YEREL HABERLER Serinlemek için denize giren Alman turist boğuldu
Alışveriş merkezindeki bahşiş kutularını çalıp kaçtı Hırsızın bahşiş kutularını çöp poşetine koyarak aldığı anlar kameraya yansıdı
YEREL HABERLER Alışveriş merkezindeki bahşiş kutularını çalıp ...
Tekneleri arızalanan turist kafilesinin yardımına deniz polisi koştu
YEREL HABERLER Tekneleri arızalanan turist kafilesinin yardımına ...
Yaz sezonunda yaşanan sorunların çözümü için işbirliği vurgusu
YEREL HABERLER Yaz sezonunda yaşanan sorunların çözümü için ...
Kayıp emlakçıyı öldüren zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Kayıp emlakçıyı öldüren zanlı tutuklandı
Antalya'da trafikte sunroof eğlencesi pes dedirtti Seyir halindeki aracın sunroofundan çıkıp dans ettiler Antalya'da trafikte tepki çeken anlar cep telefonu kamerasında
YEREL HABERLER Antalya'da trafikte sunroof eğlencesi pes ...
Alanya Yeni Hal Kompleksi’ne taşınma konusu masaya yatırıldı
YEREL HABERLER Alanya Yeni Hal Kompleksi’ne taşınma konusu masaya ...
Çocukların 3’üncü rol modeli, spor eğitmenleri Sosyolog Fatma Bereket: “Çocuklar aileleriyle paylaşamadıklarını spor öğretmenleriyle paylaşabiliyor”
YEREL HABERLER Çocukların 3’üncü rol modeli, spor ...
Yangında çıkan sese uyanıp sokağa döküldüler Yanan kargıların çıkardığı sesle evlerinden fırlayan vatandaşlar, alevlere hortum ve iş makineleriyle müdahale etti Kargılık ve ağaçlık alanda çıkıp yerleşim yerlerini tehdit eden yangın, 1 saatte söndürüldü
YEREL HABERLER Yangında çıkan sese uyanıp sokağa döküldüler Yanan ...
Toros kadınları ürünlerini sergiliyor
YEREL HABERLER Toros kadınları ürünlerini sergiliyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.