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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Alanya HEP’te mezuniyet coşkusu

İHA

Alanya HEP’te mezuniyet coşkusu

Alanya Hamdullah Eminpaşa Üniversitesi’nin (HEP) 20212022 yılı mezuniyet töreni gerçekleştirildi. Diplomalarını teslim alan öğrenciler, mezuniyet sevincini hep birlikte kep atarak kutladı.
Bir otelde gerçekleştirilen törenin açılış konuşmasını Alanya HEP Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Ebru Gülbuğ Erol yaptı. Öğrencilere yeni hayatında başarılar dileyen Prof. Dr. Erol, “Güzel bir sonuca ve kapısını araladığınız mutlu bir geleceğe, mutlak bir başarıya ulaşmanın sevincini sizlerle paylaştığımız için mutluyuz. 4 yıl çok çabuk geçti. 2018 yılından bu yana her yıl olduğu gibi bu yıl da yeni mezunlarımız olarak sizleri uğurlamak, ülkemizin kalkınmasında yer aldığınızı görmek, aydın ve çalışkan birer Alanya HEP’li olarak toplum içerisinde saygın yerinizi alırken, bizim duyduğumuz heyecanı sizlerle paylaşmak bana ve mütevelli heyetimize sonsuz mutluluk vermektedir. Bizler sizlerle gururlandık. Mezuniyet, hayatınızda yeni bir dönemin başlangıcıdır. Ailelerinizle birlikte çok büyük emekler harcayarak bugüne geldiniz. Şu anda eğitim basamağının üst sıralarında durmaktasınız. Bu dönemeçte öğrendiklerinizi hayata geçme sürecindesiniz. Özenle, sevgiyle ve hoşgörüyle yetiştirildiniz. İyi, doğru ve güzel olanı bulma yolunda yorulmadan yürüyeceğinize inancımız sonsuz” diye konuştu.

Tokuş’tan Bakan Çavuşoğlu’na teşekkür
Alanya HEP Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Hilmi Tokuş da törende konuşma yaparak öğrencilerin mutluluğuna ortak oldu. Göreve geldikleri günden bu yana üniversitenin başarı grafiğini en üst seviyeye çıkarmak için çalıştıklarını söyleyen Tokuş, “Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana “beytülmal” olan bu üniversitenin kaynaklarının artırılması, daha nitelikli eğitim ve araştırma faaliyetlerinin yürütülmesi için var gücümüzle çalıştık. Bu konuda bize destek olan başta Sayın Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu’na Alanya Belediyesine, Başta Alanya Ticaret ve Sanayi Odası olmak üzere tüm sivil toplum kuruluşlarına, mütevelli heyetimize, Akademik ve İdari Personelimize ve başarıları ile bizi gururlandıran sevgili öğrencilerimize tüm Alanya HEP Ailesi adına şükranlarımı sunmak isterim. Bu süreçte, birlikte çıktığımız yolda başta korona virüs salgını olmak üzere büyük zorluklara birlikte göğüs gererek hep daha iyiye ulaşmak için çaba gösterdik. Tarihte ender görülen böylesine zorlu bir dönemde eğitim kalitemizden ve ilkelerimizden ödün vermeden hayatta karşılarına çıkacak her tür badireye göğüs gerebilen, milli ve manevi değerlere duyarlı, Atatürk İlke ve İnkılâplarını benimsemiş, nitelikli ve donanımlı gençler yetiştirmiş olmanın gururunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Üniversitede dijitalleşme süreci tamamlandı”
Bilimsel bakış açısına sahip, uluslararası nitelikte insan kaynağı yetiştirme hedefine ulaştıkları için mutlu olduklarını söyleyen Tokuş, geçtiğimiz 4 yıl içerisinde üniversite alt yapısının önemli ölçüde geliştirildiğini, üniversitede dijitalleşme sürecinin tamamladığını açıkladı. Alanya HEP Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Hilmi Tokuş, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:
“Üniversitemizde geçtiğimiz 4 yıl içerisinde önemli alt yapı geliştirmeleri yapılmıştır. Öncelikli olarak, üniversitemizin dijitalleşme süreci tamamlanmış, idari faaliyetlerinden uzaktan eğitime kadar tüm fonksiyonlarıyla dijital çağa uyum sağlamış bir yapıya ulaşılmıştır. Bunun yanı sıra, üniversitemizde genç, dinamik ve nitelikli akademik kadronun genişletilmesi sağlanmış, yeni fakülte ve programların açılması ile disiplinlerarası çalışmaların yapıldığı çağdaş bir akademik alt yapı ortaya çıkarılmıştır. Bu süreçte, Mühendislik Fakültemizde Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Sanat ve Tasarım Fakültemizde Çizgi Film Animasyon bölümü açılmasını sağladık. Bunun yanı sıra, Üniversitemize Meslek Yüksekokulu ve Sağlık Bilimleri Fakültelerini kazandırdık, Fizyoterapi Bölümünü kurduk. Sosyal Medya ve Dijital İletişim Yüksek Lisans Programını açtık. Üniversitemizin Sağlık Bilimleri Alanına yönelebilmesi için gerekli stratejileri belirledik ve 2022 yılı içerisinde söz konusu stratejileri uygulamaya koymuş bulunduk. Üniversitemiz kampüsünde yaklaşık 4 bin metrekare kapalı alana sahip olacak ve Sağlık Bilimleri Fakültemizin yer alacağı bir ek binanın inşaatına başladık. Bunun yanı sıra, Üniversitemize ilk kez kaydolacak öğrencilerimizin yabancı dil öğrenimlerini görebilmeleri için hazırlanan ve 3 bin 500 metrekare kapalı alana sahip bir Yabancı Diller Yüksekokulu Projesini Alanya’da eski Jandarma Karakolu olarak bilinen ve üniversitemize tahsisli arazi üzerine inşa edebilmek için gerekli tüm projelerimizi tamamladık. Bu konuda ALTSO Başkanımız Mehmet Şahin’in de desteğiyle inşaatımıza en kısa sürede başlamayı hedefliyoruz. Bu anlamda, üniversitemize Tavşan Damı mevkiinde bulunan 38 dönümlük arazi ile Güllerpınarı Mahallesi Saraçoğlu Sokak’ta bulunan arazinin tahsisi konusunda yardımlarını esirgemeyen Sayın Bakanımıza tekrar teşekkür etmek istiyorum.”

Okul birincisi Pelvin Alğan oldu
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr Ekrem Kalan ve AKEV Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamile Perçin Akgül de törende konuşma yaptı. Öğrencilerin mezuniyet sevincine ortak olan Prof. Dr. Kalan ve Prof. Dr. Perçin, öğrencilere gelecek hayatlarında başarılar diledi. Yapılan konuşmaların ardından okul birincisi Pelvin Alğan mezuniyet kütüğüne çivi çaktı. Diplomalarını bölüm hocalarından teslim alan öğrenciler, mezuniyet sevincini hep birlikte kep fırlatarak kutladı.
Törene; Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, AKEV Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamile Perçin Akgül, Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Nazmi Yüksel, Alanya Jandarma İlçe Komutanı Kıdemli Binbaşı Engin Burak Mindivanlı, Alanya Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, Alanya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Gaye Coşkun, Alanya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Nimet Hacıkura, Alanya Yabancılar Meclisi Başkanı Abdullah Karaoğlu, Alanya HEP Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Hilmi Tokuş, Alanya HEP üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyeleri ve öğrenci aileleri katıldı.

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